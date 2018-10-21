Sütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatım

Türk mutfağında sütlü tatlıların ayrı bir yeri vardır ki bunların içinde sütlaç en bilinen, evlerde de sık sık yapılan popüler bir tatlıdır. Sütlaç ve benzeri tatlılar sadece Türkiye’ de değil Batı, Kuzey Avrupa ve özellikle İskandinav ülkelerinde genelde yılbaşında ikram edilmek üzere yapılmaktadır. Sütlaç hemen her zaman evde bulunabilecek malzemelerden yapılabilecek olması, yapımı pratik bir süt tatlısıdır. Sizin için derlediğimiz çeşitli ve kolay sütlaç tarifleri ile övgü toplayabilirsiniz.
Lezzetli bir sütlaç tatlısının yapımı öyle detaylı ve meşakkatli değildir. Sütlacın yapım aşamaları hem kolaydır hem de yapımı uzun sürmez. Temel malzemeleri pirin. Süt ve şeker olan nişastasız sütlaç tarifi için kullanacağınız malzemeler şunlar:
5 su bardağı soğuk süt,
5 su bardağı su,
3/4 su bardağı pirinç,
3 yemek kaşığı pirinç unu (1 su bardağı süt ile karıştırılacak),
1,5 su bardağı toz şeker
Yapılışı: Önce 3/4 su bardağı pirinci bol suda yıkayın. Ardından pirinçleri bir tencereye koyup su ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye başlayın.
Pirinçler suyunu çekip uzayıncaya kadar kaynatın. Sonra soğuk süt ekleyin ve yine kaynamayı bırakın. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin.
Bu sırada 3 yemek kaşığı pirinç ununu bir kasete alın ve soğuk süt ile ezerek pürüzsüz bir hale getirin. Süt ile ezdiğiniz pirinç ununu kaynamakta olan tencereye azar azar ilave edin ve aralarda karıştırarak pişirmeye devam edin.
Son olarak 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edip bir süre daha kaynatın. Sütlaç kıvamını alınca bir kepçe yardımıyla servis kaselerine koyun. Oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız sütlacı üzerinde tarçın ile servis edebilirisiniz. Yazımızdaki diğer sütlaçları da tarçın ile veya arzu ederseniz üzerine kırık ceviz parçaları, hindistan cevizi, fındık kırığı, çilek veya kuru meyve parçaları vb. koyarak da servis edebilirsiniz. Meyveler lezzetin yanında sütlacınızın servisinin gayet şık olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun.
Nişasta kullanılarak yapılan bu 4 kişilik sütlaç tarifi (6 da olabilir) için kullanacağınız malzemeler şunlar:
1 litre süt
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı nişasta
1 paket vanilya veya şekerli vanilin
Servis için bir miktar tarçın
Yapılışı: Pirinçli her sütlaç tarifinde olduğu gibi ilk işimiz pirinçlerin iyice yıkanması ve süzülmesi. 1 su bardağı pirinci yıkayıp süzdükten sonra orta büyüklükte bir tencereye yerleştirin. Üstüne takriben 1 parmak seviyesinde su ekleyin.
Pirinçleri 10 dakika kadar haşlayın ve ardından oda sıcaklığındaki 1 litre sütü tencereye ekleyin. Üstüne de vanilyayı (isterseniz şekerli vanilini) koyun.
Pirinçleri vanilya ve süt ile kaynattıktan sonra 1 su bardağı kadar toz şeker ilave edin ve 10 dakika daha kaynatın.
Ardından başka bir kaba 1 tatlı kaşığı nişasta ve bir miktar suyu koyup karıştırın. İyice karıştırdığınız su ile nişastayı kaynamakta olan tencereye ilave edin. 3 ila 4 dakika daha pişirmeye devam edin. Son bir kez kaynadıktan sonra tencerenin altını kapatabilirsiniz.
Sıcak sütlacı bir kepçe ile servis kaselerine dökün ve soğumaya bırakın. Sütlacınızı tarçın ile servis edebilirsiniz. Sütlaç oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sütlaç soğuk olarak daha da lezzetli olacaktır.
Pirinç genellikle diyetlerde yasaklanan yiyeceklerden biridir. Bu yüzden diyet yapanlar ya direkt olarak pirinç içeren yemeklerden uzak dururlar ya da pirinçli yiyeceklerin alternatif pirinçsiz tariflerini araştırırlar. Siz de şu aralar kilonuza dikkat ediyorsanız ama canınız sütlaç çekiyorsa şekersiz ve pirinçsiz sütlaç yapabilirsiniz. Bu pirinçsiz sütlaç tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
1 litre süt
2 çorba kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı yulaf ezmesi
Şeker yerine kullanacağız pekmez, bal gibi tercih ettiğiniz doğal bir tatlandırıcı
Yapılışı: Öncelikle 1 litre sütten yarım su bardağını ayırıp kalan sütü tencereye koyun ve kaynayıncaya kadar ısıtın. Süt kaynayınca 1 çay bardağı yulaf ezmesini tencereye ekleyin ve orta ateşte pişirmeye devam edin.
Bu sırada ayırdığınız süte 2 çorba kaşığı nişasta ekleyip karıştırın. Nişasta süt karışımına kaynar sütten 1-2 karışık ekleyip ılıtın.
Sonra nişastalı süt karışımını ağır ağır, terbiye yapar gibi pişmekte olan yulaflı süt karışımına ekleyin. Nişastayı ilave etmeniz bittikten sonra da 10 dakika kadar daha ısıtın.
Sıra sütlacı tatlandırmaya geldi. Bunun için organik bal veya pekmez kullanabilirsiniz. İsterseniz vanilya da koyabilirsiniz. Alternatif olarak hurma, gün kurusu, kuru erik veya kuru üzüm gibi kuru meyveleri süt bir müddet bekletip blenderdan geçirerek kuru meyveli tatlandırıcınızı yapabilirsiniz. Aynı şekilde taze meyve kullanmayı tercih ederseniz de muz, incir gibi tatlı meyveleri de blenderdan geçirerek şeker yerine kullanabilirsiniz.
Tatlandırıcı tercihinizi de tencereye ekledikten sonra 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Tencerenin altını kapattıktan sonra sütlaç sıcakken servis kaselerine doldurun. İsterseniz üzerine tarçın veya Hindistan cevizi serperek de servis edebilirsiniz.
Farklı bir sütlaç tarifi denemek istiyorsanız sizin için kuru meyveli sütlaç tam da aradığınız tarif. 7. aydan itibaren bebeklere de verilebilecek kuru meyveli sütlaç hem pratik hem de lezzetli bir tatlı. Defne Batur, şeker kullanmadan kuru meyve ile nasıl sütlaç yapacağınızı birebir göstererek anlatıyor. Kuru meyveli sütlaç tarifinde haşlanmış pirinç, süt (bebekler için devam sütü veya anne sütü), kuru erik, kuru kayısı ve pirinç unu kullanılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum