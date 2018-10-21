Sütlaç tarifi: Lezzetli ve kolay sütlaç tarifleri (nişastalı, unsuz, pirinçli) - Videolu anlatım

Türk mutfağında sütlü tatlıların ayrı bir yeri vardır ki bunların içinde sütlaç en bilinen, evlerde de sık sık yapılan popüler bir tatlıdır. Sütlaç ve benzeri tatlılar sadece Türkiye’ de değil Batı, Kuzey Avrupa ve özellikle İskandinav ülkelerinde genelde yılbaşında ikram edilmek üzere yapılmaktadır. Sütlaç hemen her zaman evde bulunabilecek malzemelerden yapılabilecek olması, yapımı pratik bir süt tatlısıdır. Sizin için derlediğimiz çeşitli ve kolay sütlaç tarifleri ile övgü toplayabilirsiniz. SÜTLAÇ TARİFİ (NİŞASTASIZ) Lezzetli bir sütlaç tatlısının yapımı öyle detaylı ve meşakkatli değildir. Sütlacın yapım aşamaları hem kolaydır hem de yapımı uzun sürmez. Temel malzemeleri pirin. Süt ve şeker olan nişastasız sütlaç tarifi için kullanacağınız malzemeler şunlar: 5 su bardağı soğuk süt, 5 su bardağı su, 3/4 su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı pirinç unu (1 su bardağı süt ile karıştırılacak), 1,5 su bardağı toz şeker Yapılışı: Önce 3/4 su bardağı pirinci bol suda yıkayın. Ardından pirinçleri bir tencereye koyup su ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye başlayın.

Pirinçler suyunu çekip uzayıncaya kadar kaynatın. Sonra soğuk süt ekleyin ve yine kaynamayı bırakın. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu sırada 3 yemek kaşığı pirinç ununu bir kasete alın ve soğuk süt ile ezerek pürüzsüz bir hale getirin. Süt ile ezdiğiniz pirinç ununu kaynamakta olan tencereye azar azar ilave edin ve aralarda karıştırarak pişirmeye devam edin. Son olarak 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edip bir süre daha kaynatın. Sütlaç kıvamını alınca bir kepçe yardımıyla servis kaselerine koyun. Oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız sütlacı üzerinde tarçın ile servis edebilirisiniz. Yazımızdaki diğer sütlaçları da tarçın ile veya arzu ederseniz üzerine kırık ceviz parçaları, hindistan cevizi, fındık kırığı, çilek veya kuru meyve parçaları vb. koyarak da servis edebilirsiniz. Meyveler lezzetin yanında sütlacınızın servisinin gayet şık olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun. NİŞASTALI SÜTLAÇ TARİFİ Nişasta kullanılarak yapılan bu 4 kişilik sütlaç tarifi (6 da olabilir) için kullanacağınız malzemeler şunlar:

1 litre süt 1 su bardağı pirinç 1 su bardağı toz şeker 1 tatlı kaşığı nişasta 1 paket vanilya veya şekerli vanilin Servis için bir miktar tarçın Yapılışı: Pirinçli her sütlaç tarifinde olduğu gibi ilk işimiz pirinçlerin iyice yıkanması ve süzülmesi. 1 su bardağı pirinci yıkayıp süzdükten sonra orta büyüklükte bir tencereye yerleştirin. Üstüne takriben 1 parmak seviyesinde su ekleyin. Pirinçleri 10 dakika kadar haşlayın ve ardından oda sıcaklığındaki 1 litre sütü tencereye ekleyin. Üstüne de vanilyayı (isterseniz şekerli vanilini) koyun. Pirinçleri vanilya ve süt ile kaynattıktan sonra 1 su bardağı kadar toz şeker ilave edin ve 10 dakika daha kaynatın. Ardından başka bir kaba 1 tatlı kaşığı nişasta ve bir miktar suyu koyup karıştırın. İyice karıştırdığınız su ile nişastayı kaynamakta olan tencereye ilave edin. 3 ila 4 dakika daha pişirmeye devam edin. Son bir kez kaynadıktan sonra tencerenin altını kapatabilirsiniz. Sıcak sütlacı bir kepçe ile servis kaselerine dökün ve soğumaya bırakın. Sütlacınızı tarçın ile servis edebilirsiniz. Sütlaç oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sütlaç soğuk olarak daha da lezzetli olacaktır.

YULAFLI, ŞEKERSİZ VE PİRİNÇSİZ SÜTLAÇ TARİFİ Pirinç genellikle diyetlerde yasaklanan yiyeceklerden biridir. Bu yüzden diyet yapanlar ya direkt olarak pirinç içeren yemeklerden uzak dururlar ya da pirinçli yiyeceklerin alternatif pirinçsiz tariflerini araştırırlar. Siz de şu aralar kilonuza dikkat ediyorsanız ama canınız sütlaç çekiyorsa şekersiz ve pirinçsiz sütlaç yapabilirsiniz. Bu pirinçsiz sütlaç tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar: 1 litre süt 2 çorba kaşığı buğday nişastası 1 çay bardağı yulaf ezmesi Şeker yerine kullanacağız pekmez, bal gibi tercih ettiğiniz doğal bir tatlandırıcı Yapılışı: Öncelikle 1 litre sütten yarım su bardağını ayırıp kalan sütü tencereye koyun ve kaynayıncaya kadar ısıtın. Süt kaynayınca 1 çay bardağı yulaf ezmesini tencereye ekleyin ve orta ateşte pişirmeye devam edin. Bu sırada ayırdığınız süte 2 çorba kaşığı nişasta ekleyip karıştırın. Nişasta süt karışımına kaynar sütten 1-2 karışık ekleyip ılıtın. Sonra nişastalı süt karışımını ağır ağır, terbiye yapar gibi pişmekte olan yulaflı süt karışımına ekleyin. Nişastayı ilave etmeniz bittikten sonra da 10 dakika kadar daha ısıtın.