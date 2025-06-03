En meşhur simit nerede? Ankara mı İzmit mi? Vedat Milor fitili ateşledi, iki şehir karşı karşıya...

Ünlü yemek eleştirmeni ve gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine tartışmanın fitilini ateşledi. Ancak bu kez masadaki konu menemen değil simit oldu.

VEDAT MİLOR: "PİŞMİŞ İZMİR SİMİDİ DİYE BİR GERÇEK VAR"

Vedat Milor 'en güzel simit' diyerek İzmit'i işaret ederken, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var" diye yazdı.

Milor'un bu çıkışı, özellikle simit severler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu övgü dolu sözler, İzmit simidini ülke gündemine taşırken, farklı şehirlerin simitleriyle kıyaslamaları da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Milor'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

Birçok kullanıcı Milor'a hak vererek İzmit simidinin üstünlüğünü savunurken, farklı şehirlerden simit tutkunları ise kendi yörelerinin simitlerini öne çıkaran yorumlarda bulundu.

"ANKARA SİMİDİNİN HAKKINI YİYORSUNUZ"

Özellikle Ankara simidi sevenlerden "Ankara simidinin hakkını yiyorsunuz" diye sitem geldi. İzmitliler ise "Gerçekten de farkı tadan anlar" gibi yorumlarla Vedat Milor'a destek verdi.