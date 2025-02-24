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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'nin Galatasaray stadına girerken yaptığı hareket olay oldu! Sosyal medya yıkılıyor...

Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'nin Galatasaray stadına girerken yaptığı hareket olay oldu! Sosyal medya yıkılıyor...

24.02.2025 18:53
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.02.2025 18:53
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı En-Nesyri'nin stadyuma adım atar atmaz parmak sallaması sosyal medyada gündem oldu.

Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de başlayacak mücadelede Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi.

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EN-NESYRI PARMAK SALLADI

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Takım otobüsünden inen En-Nesyri, kameraları görünce elini kaldırıp parmak sallama hareketi yaptı. Sarı-lacivertli formayla son dönemde yıldızlaşan En-Nesyri'nin bu hırslı tavrı sosyal medyada gündem oldu.

YÜZLERCE YORUM ALDI

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Galatasaraylı taraftarlar En-Nesyri'nin bu hareketine tepki gösterirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise beğeni yağdırarak yorumlarda bulundu.

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