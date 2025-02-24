Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'nin Galatasaray stadına girerken yaptığı hareket olay oldu! Sosyal medya yıkılıyor...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de başlayacak mücadelede Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi.
EN-NESYRI PARMAK SALLADI
Takım otobüsünden inen En-Nesyri, kameraları görünce elini kaldırıp parmak sallama hareketi yaptı. Sarı-lacivertli formayla son dönemde yıldızlaşan En-Nesyri'nin bu hırslı tavrı sosyal medyada gündem oldu.
YÜZLERCE YORUM ALDI
Galatasaraylı taraftarlar En-Nesyri'nin bu hareketine tepki gösterirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise beğeni yağdırarak yorumlarda bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum