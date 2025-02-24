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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala derbi ateşi ısınıyor! Barış Alper Yılmaz'dan Mert Hakan Yandaş'ı çıldırtan paylaşım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 17:41
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Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Barış Alper Yılmaz'dan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala derbi ateşi ısınıyor! Barış Alper Yılmaz'dan Mert Hakan Yandaş'ı çıldırtan paylaşım
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

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BARIŞ ALPER'DEN MERT HAKAN'A GÖNDERME

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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermeler yer alırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Barış Alper Yılmaz maç günü paylaşımında, 2020 yılında Mert Hakan Yandaş ile bir Galatasaraylı yönetici arasında yaşandığı iddia edilen mesajlaşmadaki ifadelere de yer verdi.

"ELLERİNDE BİR ŞEY KALMAMASI SEVİNDİRİCİ"

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Galatasaray'ın o dönemde Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası mesajlaşmanın yaşandığı ve Mert Hakan Yandaş'ın 'Ellerinde bir şey kalmaması çok sevindirici' ifadelerini kullandığı da ileri sürülmüştü.

MERT HAKAN DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

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Öte yandan Galatasaraylı taraftarlarla arası açık olan Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, deneyimli futbolcunun paylaşımda Galatasaray’a karaborsa bilet ve illegal bahis iddiaları üzerinden göndermede bulunmuştu.

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