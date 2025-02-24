Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala derbi ateşi ısınıyor! Barış Alper Yılmaz'dan Mert Hakan Yandaş'ı çıldırtan paylaşım

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BARIŞ ALPER'DEN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermeler yer alırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Barış Alper Yılmaz maç günü paylaşımında, 2020 yılında Mert Hakan Yandaş ile bir Galatasaraylı yönetici arasında yaşandığı iddia edilen mesajlaşmadaki ifadelere de yer verdi.

"ELLERİNDE BİR ŞEY KALMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Galatasaray'ın o dönemde Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası mesajlaşmanın yaşandığı ve Mert Hakan Yandaş'ın 'Ellerinde bir şey kalmaması çok sevindirici' ifadelerini kullandığı da ileri sürülmüştü.

MERT HAKAN DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlarla arası açık olan Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, deneyimli futbolcunun paylaşımda Galatasaray’a karaborsa bilet ve illegal bahis iddiaları üzerinden göndermede bulunmuştu.