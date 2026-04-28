En sağlıklı çikolata belli oldu! Uzmanlar açıkladı

Çikolata artık sadece bir tatlı olarak görülmüyor. Geniş katılımlı bilimsel araştırmalar, özellikle yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

En sağlıklı çikolata belli oldu! Uzmanlar açıkladı
Gökçen Kökden

COSMOS araştırması, üç yıl boyunca 21 bin kişi üzerinde yürütülen en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Elde edilen bulgular, düzenli kakao flavanolü tüketen bireylerde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 27 oranında azaldığını ortaya koydu. Uzmanlara göre kakaoda bulunan flavanoller, damar yapısını destekleyerek kan basıncını dengelemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

En sağlıklı çikolata belli oldu! Uzmanlar açıkladı 1

SADECE KALP DEĞİL BEYİN DE ETKİLENİYOR

Kakaonun faydaları bununla sınırlı kalmıyor. Londra King’s College araştırmacıları, kakao içeriğinde bulunan teobromin maddesinin sinir sistemi üzerinde koruyucu etkiler oluşturduğunu belirtiyor.

Araştırmalara göre teobromin, kan-beyin bariyerini aşarak sinir hücrelerini destekliyor ve Alzheimer ile Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu bir rol üstlenebiliyor. Ayrıca bu bileşenin, hücrelerin biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatarak yaşlanma etkilerini azaltabileceği ifade ediliyor.

ANAHTAR NOKTA: KAKAO ORANI

En sağlıklı çikolata belli oldu! Uzmanlar açıkladı 2

Uzmanlar, söz konusu faydaların özellikle yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata ile ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Şeker oranı yüksek ve kakao oranı düşük ürünlerin aynı etkiyi göstermediği vurgulanıyor.

Bilimsel veriler, doğru türde ve dengeli tüketildiğinde çikolatanın yalnızca keyif veren bir gıda olmanın ötesine geçtiğini ortaya koyuyor. Kalp ve beyin sağlığını destekleyen bir besin olarak öne çıkan çikolata için uzmanlar, ölçülü tüketimin önemini hatırlatıyor.

