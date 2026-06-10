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Mükemmel yumurtanın sırrı şeflerin vazgeçilmez malzemesinde saklı

Ünlü şef Alain Roux, evde kusursuz poşe yumurta hazırlamanın püf noktasını açıkladı. Roux’ya göre kaynar suya eklenecek basit bir malzeme, yumurtanın dağılmasını önleyerek ideal kıvamı yakalamayı sağlıyor.

Mükemmel yumurtanın sırrı şeflerin vazgeçilmez malzemesinde saklı

Kahvaltı sofralarının en şık lezzetlerinden biri olan poşe yumurta, doğru teknik uygulanmadığında kolayca dağılabiliyor.Ünlü şef Alain Roux, yumurtanın şeklini korumasını sağlayan basit ama etkili bir yöntemi paylaştı.

TEK MALZEME YETİYOR

Roux’ya göre poşe yumurta yaparken suya eklenen sirke, yumurta beyazının daha hızlı pıhtılaşmasına yardımcı oluyor. Böylece yumurta suyun içinde dağılmadan formunu koruyabiliyor ve ortaya düzgün şekilli bir poşe yumurta çıkıyor.

Şef, en iyi sonucu almak için mutlaka taze yumurta kullanılmasını öneriyor. Taze yumurtalarda beyaz kısmın daha yoğun olması sayesinde yumurta suya bırakıldığında daha iyi toparlanıyor.

Poşe yumurta hazırlarken suyun sıcaklığı da büyük önem taşıyor. Roux, suyun şiddetli şekilde kaynamaması gerektiğini, yüzeye küçük kabarcıkların çıktığı hafif kaynama seviyesinin ideal olduğunu belirtiyor. Ayrıca kaşıkla suyu karıştırarak hafif bir girdap oluşturmanın, yumurta beyazlarının sarının etrafında toplanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Mükemmel yumurtanın sırrı şeflerin vazgeçilmez malzemesinde saklı 1

Bir diğer önemli nokta ise tencereyi aşırı doldurmamak. Roux, aynı anda dört yumurtadan fazlasının pişirilmesinin kontrolü zorlaştırabileceğini söylüyor.

Şefin önerdiği yöntemde yumurtalar önce küçük kaselere kırılıyor ve her yumurtanın üzerine bir çay kaşığı beyaz sirke ekleniyor. Birkaç dakika bekletilen yumurtalar daha sonra oluşturulan girdabın merkezine dikkatlice bırakılıyor.

Yaklaşık üç ila dört dakika pişirilen yumurtalar delikli bir kaşık yardımıyla sudan çıkarılıyor. Fazla suyu alınan yumurtaların kenarlarındaki dağınık beyaz kısımlar küçük bir bıçak ya da mutfak makasıyla temizlenerek daha estetik bir görünüm elde ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta
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