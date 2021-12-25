En seksi 'Noel Anne'! Sevgilisinin kucağında amuda kalktı

37 yaşındaki dünyaca ünlü model Izabel Goulart, Noel tatili için Karayip Denizi'nde nişanlısı Kevin Trapp ile tropik bir tatile çıktı.

Kırmızı bikinisi ve Noel şapkasıyla sahilde pozlar veren ünlü model bronz teniyle kendine hayran bıraktı.

Sahilde yoga yapan Izabel Goulart, bir ara sevgilisinin kucağında amuda kalktı.

Tatilcilerin meraklı bakışlarına aldırmayan çift, paparazzilere samimi görüntüler verdi.

NEYMAR'LA YASAK AŞK İDDİASI

Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın, eski takım arkadaşı Kevin Trapp'ın nişanlısı Izabel Goulart ile yaşadığı yasak aşık fotoğrafları ortaya çıktı.

Bir süredir ünlü model Natalia Barulich ile aşk yaşayan Neymar ile Goulart'ın yasak aşk yaşadığına dair ilk iddialar Temmuz ayında ortaya atılmış ancak Brezilyalı futbolcunun Barulich ile ilişkisinin başlamasının ardından dedikodular sona ermişti.





