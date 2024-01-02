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    4. En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı! Yaşları 14-16 arasındaki 5 çocuk gözaltında

    En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı! Yaşları 14-16 arasındaki 5 çocuk gözaltında

    02.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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    Yaşları 14, 15 ve 16 olan 5 çocuğun, ülkenin en sessiz kasabaların birindeki ara sokakta bir genç kıza tecavüz etmesi İngiltere'de gündem yarattı. Yaşanan olay ülke ve dünya kamuoyunda genin yankı uyandırırken; polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan açıklamada "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete asla tolerans göstermeyeceğiz" denildi.

    En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı! Yaşları 14-16 arasındaki 5 çocuk gözaltında

    İngiltere'deki iğrenç tecavüz olayı bir anda ülke ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ülkenin sessiz kasabalarından biri olarak bilinen Nottinghamshire'de en büyüğü 16 yaşında olan 5 çocuk, bir kıza ara sokakta tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

    5 ÇOCUK GÖZALTINDA

    28 Aralık'ta yaşanan iğrenç olay sonrası ikisi 14 yaşında, biri 15 yaşında ve ikisi 16 yaşında beş erkek çocuğu sorguya alan polis ekipleri; soruşturmayı derinleştirdi.

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    İNGİLTERE POLİSİNDEN AÇIKLAMA

    Soruşturmayı yürüten Dedektif Müfettiş Stuart Barson, iğrenç olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    "Memurlarımız, bu üzücü olayın ardından mağdura ve ailesine mümkün olan her şekilde destek olmaya devam ediyor. Ayrıca bu nitelikteki bir olayın daha geniş toplum üzerinde yaratabileceği etkiyi de anlıyoruz, bu nedenle birden fazla polis ekibi ihtiyacı olan herkese destek sağlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Bölgede yaşayan insanların bizim güçlü müdahalemiz ve desteğimiz sayesinde güvence altına alınacağını umuyoruz. Perşembe gecesinden bu yana uygulamaya koyduğumuz yüksek görünürlüklü devriyelerin sayısında artış var.

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    "ASLA TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİZ"

    Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete asla tolerans göstermeyeceğiz. Mağdurun ailesi son gelişmelerden haberdar edildi ve şu anda toplam beş şüphelinin gözaltında olmasından memnuniyet duyuyorum.

    Nottinghamshire Polisi ayrıca, 28 Aralık 2023 tarihli olaya atıfta bulunarak, soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip olan herkesin departmanı aramasını istedi.

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    tecavüz İngiltere
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