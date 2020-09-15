En sevilen Chris Hemsworth filmleri

Chris Hemsworth'ün oynadığı en iyi filmler! Bazılarını hiç duymamış olabilirsiniz...

1983 yılında Avustralya'da doğan Chris Hemsworth, oyunculuk kariyerine Guinevere Jones dizisiyle başladı. Bu dizide yalnızca 2 bölüm yer alan başarılı oyuncunun asıl atılımı ise 189 bölüm rol aldığı Home and Away dizisi ile oldu. Marvel'la anlaştıktan sonra ise dünya çapında bir üne ve popülerliğe kavuşan Chris Hemsworth, artık beyaz perdenin ve televizyon ekranlarının aranan yüzü!

EN SEVİLEN CHRIS HEMSWORTH FİLMLERİ

1. Extraction (IMDb: 6.7)

Konu: Chris Hemsworth'ün canlandırdığı Tyler Rake karakteri, korkusuz bir paralı askerdir. Bir uyuşturucu baronunun oğlu kaçırılınca Rake onu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilir. Ancak bu iş, Rake'in kariyerinin en ölümcül görevidir. Baronun oğlunu kurtarmak ve sağ salim eve dönmek için bu paralı askerin büyük bir yaşam mücadelesi vermesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda,

Yönetmen: Sam Hargrave

2. Thor: Ragnarok (IMDb: 7.9)