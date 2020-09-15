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En sevilen Chris Hemsworth filmleri

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Son dönemlerin en popüler oyuncusu Chris Hemsworth, özellikle Avengers hayranları tarafından çok seviliyor! Marvel Sinematik Evreni'nin Şimşek Tanrısı Thor'a hayat veren Hemsworth, 2004 yılında kariyerine başladığından bu yana birçok kaliteli dizi ve filmde rol aldı. İşte başarılı oyuncu Chris Hemsworth'ün en sevilen filmleri!

En sevilen Chris Hemsworth filmleri

Chris Hemsworth'ün oynadığı en iyi filmler! Bazılarını hiç duymamış olabilirsiniz...

1983 yılında Avustralya'da doğan Chris Hemsworth, oyunculuk kariyerine Guinevere Jones dizisiyle başladı. Bu dizide yalnızca 2 bölüm yer alan başarılı oyuncunun asıl atılımı ise 189 bölüm rol aldığı Home and Away dizisi ile oldu. Marvel'la anlaştıktan sonra ise dünya çapında bir üne ve popülerliğe kavuşan Chris Hemsworth, artık beyaz perdenin ve televizyon ekranlarının aranan yüzü!

EN SEVİLEN CHRIS HEMSWORTH FİLMLERİ

1. Extraction (IMDb: 6.7)

Konu: Chris Hemsworth'ün canlandırdığı Tyler Rake karakteri, korkusuz bir paralı askerdir. Bir uyuşturucu baronunun oğlu kaçırılınca Rake onu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilir. Ancak bu iş, Rake'in kariyerinin en ölümcül görevidir. Baronun oğlunu kurtarmak ve sağ salim eve dönmek için bu paralı askerin büyük bir yaşam mücadelesi vermesi gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda,

Yönetmen: Sam Hargrave

2. Thor: Ragnarok (IMDb: 7.9)

Konu: Önceki Marvel filmlerine göre Thor'un daha eğlenceli bir şekilde yansıtıldığı Ragnarok'ta, Thor'un şeytani ablası Hela ortaya çıkınca işler karışır. Hela'dan kurtulmaya çalışan Thor ve Loki, yanlışlıkla Sakaar isimli bir gezegene ışınlanır. Thor'un Asgard'ı Ragnarok'tan, yani kıyametten korumak için tek çaresi ölümcül bir turnuvayı kazanarak bu gezegenden çıkmaktır. Ancak Şimşek Tanrısı'nın karşısına çıkan rakibi eski bir dostu olunca ortalık fena halde karışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett

Yönetmen: Taika Waikiki

3. Rush (IMDb: 8.1)

Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Chris Hemsworth, James Hunt isimli bir Formula 1 yarışçısını canlandırıyor. Niki Lauda ise 1976 yılındaki yarışlarda Hunt'ın en büyük rakibidir. İkili arasındaki rekabet, her yarışta katlanarak artar. Ancak yalnızca bir kişi, dünya şampiyonu unvanına sahip olabilecektir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde

Yönetmen: Ron Howard

4. Avengers: Endgame (IMDb: 8.4)

Konu: Infinity War'da ağır bir yenilgiye uğrayan Avengers, evrenin yarısının yok oluşuna tanık olduktan sonra dağılır. Hayatta kalan herkes, sevdiklerini kaybetmenin acısıyla mücadele etmeye çalışır; ancak umutsuzluk dört bir yanı sarmıştır. Bu yıkıcı olaydan 5 yıl sonra Thanos'un yaptıklarını geri almak için Avengers'ın eline çok küçük bir şans geçtiğinde kahramanlar bir kez daha toplanır. Bu şansı iyi değerlendirirlerse Avengers'ın yok olan üyelerini ve ortadan kaybolan diğer herkesi geri getirebileceklerdir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Tom Holland

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

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