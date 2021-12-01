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En sevilen kış tatlıları: Ayva tatlısı ve kestaneli tart tarifi

01.12.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında tatlı deyince hamurlu, şerbetli tatlılar aklımıza gelse de önemli olan kullanılan meyvelerdir. Tam zamanında olgunlaşmış meyveler, tatlılar için olmazsa olmazdır. Kış aylarında da en çok kullanılan meyveler ayva ve kestanedir. Çeşit çeşit tariflerle sofraları süsleyen, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kış meyveleri ile hazırlanan tatlılar için bakın hangi malzemeler gerekiyor...

En sevilen kış tatlıları: Ayva tatlısı ve kestaneli tart tarifi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havaların soğuması kişileri daha yorgun düşürdüğünden enerji ihtiyacı artabilir. Bu da tatlı tüketimini kaçınılmaz hale getirir. Ancak tatlı yemek sağlıksız tercihler yapmayı gerektirmez. Peki sağlıklı tatlı tercihi için ne yapmak gerekir? bunun için öncelikli kural mevsimine göre meyveler tercih etmektir. Kış aylarının da tatlılara en lezzet veren meyveleri kestane ve ayvadır. Hemen herkesin bayılarak yediği ayva tatlısı ve kestaneli tart, soğuk kış günlerinin en sevilen tatlı tarifleri arasında yer alır. İşte Pasta Şefi Didar Yanar'dan sizler için malzeme listeleri ile birlikte kestaneli tart ve ayva tatlısı tarifleri...

KESTANELİ TART

Malzemeler

Tart hamuru;

200 gr un

100 gr tereyağı

24 gr pudra şekeri

1 yumurta

14 gr su

50 gr kakao

Krema;

300 gr kestane şekeri

100 gr hayvansal krema

Yapılışı:

Tart hamuru için;

Unu ve kakaoyu eleyip karıştırın, geniş bir karıştırma kabına alın. Orta kısmını açıp oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve suyu ekleyin. Orta kısmından kenarlara doğru karıştırmaya başladığınız tart hamurunu kıvam alıp toparlanana kadar yoğurun. Toparlanan hamuru altı eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, küçük yuvarlaklar halinde açın. Hamurları, tart kalıplarına yayın. Kenar kısımlarını hafifçe bastırıp kalıbın şeklini almasını sağlayın. Bir çatal yardımıyla hamurların üzerine küçük delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin.

Krema için;

Kestane şekeri ve hayvansal kremayı mutfak robotunda püre haline getirin. Oda ısısında dinlenen tart hamurları üzerine sıkma poşeti yardımıyla hazırladığınız kremayı sıkın. Üzerlerine pudra şekeri eleyin. Afiyet olsun.

AYVA TATLISI

Malzemeler

6 adet ayva

680 gr toz şeker

200 gr kaymak

5 adet karanfil

2 adet çubuk tarçın

50 gr ceviz içi

800 gr su

Yapılışı: Ayvanın kabuklarını temizleyip ortadan ikiye bölün. Çekirdeğini çıkarın. Ocaktaki ayvalara kabukları, çekirdeğini ve toz şekeri ilave edin. Üzerine 200 gr su, tarçın, karanfil ekleyip kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra 2 saat kısık ateşte rengi kırmızı olana kadar pişirin. Soğuyunca suyuyla beraber servis edebilirsiniz. Üzerine kaymak ve ceviz koyabilirsiniz. Afiyet olsun.


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