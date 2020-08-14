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En sevilen Quentin Tarantino filmleri açıklandı! Bu filmleri izlemeyen üzülür...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi yönetmenlerinden biri Quentin Tarantino'nun filmleri uzun seneler unutulmayacak cinsten. 90'lı yıllardan başlayıp günümüze kadar devam eden aktif sinema kariyerinde yönetmenliğini yaptığı filmlerin çoğu büyük ödüllere layık oldu. Sahip olduğu hikayeleri akılalmaz kamera teknikleri ile birleştiren Quentin Tarantino'nun en sevilen filmleri karşınızda...

En sevilen Quentin Tarantino filmleri açıklandı! Bu filmleri izlemeyen üzülür...

Yönetmen koltuğu, setlerin en önemli detaylarından biri. Eğer hikayesi durağan ve sıkıcıysa başarılı bir yönetmenin sahneleri yorumlamasıyla ortaya defalarca izlenmeye değer yapımlar çıkabilir. Martin Scorsese, Wes Anderson, Tarkovski ve daha niceleri sinema tarihinde dönüm yaşatan filmleri seyircilerle buluşturmuşlardır. Bu filmler sinemaseverlerin hayatlarında çok önemli yerlere sahip olmuş ve gişede izlenme rekorları kırmışlardır.

EN SEVİLEN QUENTIN TARANTINO FİLMLERİ

PULP FICTION

Tarantino filmi denilince akla ilk gelen birkaç filmden biri. Hikayesi oldukça tuhaf olan filmde Honey Bunny ve Pumpkin isimli iki aşık soygun yapmaya karar verirler. Diğer yandan Vincent Vega ve Junes isimli iki gangster patronlarına ödemeyi geciktiren kişileri sorgulamaya giderler. Ve diğer bir bağlayıcı hikaye de cesur bir boksöre ait. Bruce Wills'in canlandırdığı boksör para karşılığı hile yapmayı reddeder ve kaçar. Bu radikal tiplerin hikayelerinin hepsinin birbirlerine bağlanarak devam ettiği film, Tarantino ve sinema dünyası için tam bir başyapıt.

DJANGO UNCHAINED

Amerika'daki siyahilere uygulanan ikinci sınıf insan muamelesinin yaygın olduğu bir dönemde Django isimli köle ve Alman asıllı King Schultz'un yolları kesişir. Django, Schultz ile yaptığı anlaşmaya göre eski efendisini ölü ya da diri olarak getirmeliydi. Bu anlaşmayı kabul eden Django karşılığında özgürlüğünü ve Brittle kardeşleri alacaktır. Bu anlaşmanın tamamlanmasıyla Django ve Schultz'un arasındaki bağ kopmaz. İkili, güney taraflarının en suçlu insanlarının peşine düşerek köle ticaretinde kaybettiği eşini bulmak için zor bir yola girer. Sürükleyici bir hikayeye sahip Django, kesinlikle izlenmesi gerekenler listesinde.

RESERVOIR DOGS

Polisiye ve gerilim unsurları içeren Reservoir Dogs, Oscar ödüllü Tarantino'nun en sevilen filmlerinden. Birbirlerinin isimlerini dahi bilmeyen bir grup, hırsızlık olayı için bir araya gelir. Soygun sırasında işler yolunda gitmez ve bir anda her yer kan gölüne döner. Polisten de kaçmaya çalışan ekip aralarında psikolojik bir savaşa girerler. Çoğu sahnesi tek bir mekanda geçen film, kan ve mücadeleyi fazlasıyla barındırıyor.

KILL BILL: VOLUME 1

İki filmden oluşan serinin başlangıç filmi Volume 1, üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Sıra dışı yeteneklere sahip bir kadın grubu, cinayetlerde aktif rol almışlardır. Gruptan ayrılan Kara Mamba lakaplı geline yapılanlar gelinin hala aklındadır. Gelin eski takım arkadaşlarından intikam almak için zorlu bir mücadeleye girer. Kara Mamba kanlı ve stresli bu mücadeleden intikamını almış şekilde çıkmak için elinden geleni yapar.

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