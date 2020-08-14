En sevilen Quentin Tarantino filmleri açıklandı! Bu filmleri izlemeyen üzülür...

Yönetmen koltuğu, setlerin en önemli detaylarından biri. Eğer hikayesi durağan ve sıkıcıysa başarılı bir yönetmenin sahneleri yorumlamasıyla ortaya defalarca izlenmeye değer yapımlar çıkabilir. Martin Scorsese, Wes Anderson, Tarkovski ve daha niceleri sinema tarihinde dönüm yaşatan filmleri seyircilerle buluşturmuşlardır. Bu filmler sinemaseverlerin hayatlarında çok önemli yerlere sahip olmuş ve gişede izlenme rekorları kırmışlardır.

EN SEVİLEN QUENTIN TARANTINO FİLMLERİ

PULP FICTION

Tarantino filmi denilince akla ilk gelen birkaç filmden biri. Hikayesi oldukça tuhaf olan filmde Honey Bunny ve Pumpkin isimli iki aşık soygun yapmaya karar verirler. Diğer yandan Vincent Vega ve Junes isimli iki gangster patronlarına ödemeyi geciktiren kişileri sorgulamaya giderler. Ve diğer bir bağlayıcı hikaye de cesur bir boksöre ait. Bruce Wills'in canlandırdığı boksör para karşılığı hile yapmayı reddeder ve kaçar. Bu radikal tiplerin hikayelerinin hepsinin birbirlerine bağlanarak devam ettiği film, Tarantino ve sinema dünyası için tam bir başyapıt.

DJANGO UNCHAINED

Amerika'daki siyahilere uygulanan ikinci sınıf insan muamelesinin yaygın olduğu bir dönemde Django isimli köle ve Alman asıllı King Schultz'un yolları kesişir. Django, Schultz ile yaptığı anlaşmaya göre eski efendisini ölü ya da diri olarak getirmeliydi. Bu anlaşmayı kabul eden Django karşılığında özgürlüğünü ve Brittle kardeşleri alacaktır. Bu anlaşmanın tamamlanmasıyla Django ve Schultz'un arasındaki bağ kopmaz. İkili, güney taraflarının en suçlu insanlarının peşine düşerek köle ticaretinde kaybettiği eşini bulmak için zor bir yola girer. Sürükleyici bir hikayeye sahip Django, kesinlikle izlenmesi gerekenler listesinde.