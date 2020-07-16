En sevilen spor temalı filmler açıklandı! Vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız...

Güçlü hikayeler ve yetenekli oyuncu kadroları ile bezenmiş filmler yıllarca hafızalardaki yerini koruyabiliyor. İlk defa izlerken yaşanılan haz hep hatırlanabiliyor. Spor filmleri sürükleyici özellikleri ile izleyiciyi hikayeye çekerek ilerliyor. Gerçek sporcuların biyografilerini barındıran spor filmlerinin yanında sağlam kurguya sahip spor temalı eserler de hayranlıkla takip ediliyor.

İLHAM KATAN VE SEVİLEN SPOR TEMALI FİLMLER

ROCKY (1976)

Hollywood film dünyasının en emektar isimlerinden olan Slyvester Stallone'nin hafızalara kazınan filmi Rocky, yaşı yetmeyenlerin dahi bir şekilde izleyip etkilendiği bir film. Filmin ana noktasında Rocky Balboa isimli yoksul bir boksör bulunuyor. Dünya Ağır Siklet Şampiyonu unvanına sahip rakibi Apollo Creed ile yapacağı maç, antrenman maçı gibi görülürken Rocky bu durumu değiştirecekti. Rocky için bir dönüm noktası olacak bu maçın her saniyesi heyecan ve ter dolu.

RUSH (2013)

Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard'ın yönettiği başrollerinde Chris Hemsworth ve Daniel Brüh'ün yer aldığı filmde Formula 1 dünyasının perde arkası konu ediliyor. Niki Lauda ve James Hunt'ın 1976'da başlayan yarış pistindeki rekabetinin Dünya Şampiyonluğu'na kadar uzandığı bir hikayeye sahip. Zafer, hırs, kaza, mücadele gibi birçok unsuru barındıran filmin olay akışı oldukça akıcı.