En sevilen spor temalı filmler açıklandı! Vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız...

Güçlü hikayeler ve yetenekli oyuncu kadroları ile bezenmiş filmler yıllarca hafızalardaki yerini koruyabiliyor. İlk defa izlerken yaşanılan haz hep hatırlanabiliyor. Spor filmleri sürükleyici özellikleri ile izleyiciyi hikayeye çekerek ilerliyor. Gerçek sporcuların biyografilerini barındıran spor filmlerinin yanında sağlam kurguya sahip spor temalı eserler de hayranlıkla takip ediliyor.
ROCKY (1976)
Hollywood film dünyasının en emektar isimlerinden olan Slyvester Stallone'nin hafızalara kazınan filmi Rocky, yaşı yetmeyenlerin dahi bir şekilde izleyip etkilendiği bir film. Filmin ana noktasında Rocky Balboa isimli yoksul bir boksör bulunuyor. Dünya Ağır Siklet Şampiyonu unvanına sahip rakibi Apollo Creed ile yapacağı maç, antrenman maçı gibi görülürken Rocky bu durumu değiştirecekti. Rocky için bir dönüm noktası olacak bu maçın her saniyesi heyecan ve ter dolu.
RUSH (2013)
Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard'ın yönettiği başrollerinde Chris Hemsworth ve Daniel Brüh'ün yer aldığı filmde Formula 1 dünyasının perde arkası konu ediliyor. Niki Lauda ve James Hunt'ın 1976'da başlayan yarış pistindeki rekabetinin Dünya Şampiyonluğu'na kadar uzandığı bir hikayeye sahip. Zafer, hırs, kaza, mücadele gibi birçok unsuru barındıran filmin olay akışı oldukça akıcı.
WARRIOR (2011)
Abi ve kardeş bir boks ringinde. Fazlaca dramatik sahneye sahip filmde alkol bağımlılığından kurtulmaya çalışan babanın iki oğlunun ringe kadar uzanan hikayesini anlatıyor. Çok başarılı oyunculukların sergilendiği filmde kullanılan müzikler özellikle dövüş sahnelerindeki hırsı artırıyor. Profesyonel boksörlerin yarıştığı bir turnuva iki kardeş için de çok fazla anlam taşımakta ve ikisinin de kaybetme isteği yok.
GOAL (2001)
Yeşil sahaları anlatan en iyi filmlerden bir tanesi olan Goal, Meksikalı bir oyuncu olan Santiago Munez'in Newcastle United'a transferini konu alıyor. Azmin ve istikrarın başarıyı getireceğini gösteren filmde futbol tutkunlarının dikkatini çekecek birçok detay bulunuyor. Gerçek futbolcu ve takımları da barındıran filmin yapım aşamasında FIFA ile işbirliği yapılmış.
MILLION DOLAR BABY (2004)
Frankie Dunn isimli boksör eğitmeni, birçok başarılı sporcu yetiştirmiştir. Öğretisinin en temel kuralı olan kendini korumayı boksörlerine benimsetmeye çalışan adam, kızından ayrılması ile bunalıma girer. Kendini dışarıdan soyutlamış şekildeyken bir gün Maggie Fitzgerald gelir ve boks öğrenmek ister. Emektar Oscar sahibi Clint Eastwood'u hem yönetmen olarak hem de oyuncu olarak gördüğümüz bu yapıt spor temalı en iyi filmlerden biri.
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