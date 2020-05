Karete, Kafes, Boks! Ne Ararsan: En İyi Dövüş Filmleri Listesi

Hayatın her alanında şiddete karşıyız, sinema hariç. Sizi bilmem ama ben beyaz perdede bol vurdulu kırdılı, inandırıcı, tercihen kanlı dövüş filmleri kadar çok az şeyden zevk alıyorum. Hele bir de gün içinde bir şeylere sinirlenip öfkelendiysem sanki filmde aynı anda 15 kişiye saldıran, vurup vurup saymayan, yumruk yeyip durmayan, yere düşüp caymayan o kahraman benim! İnsana aktif olarak stres attırmasının yanında aslında dövüş temalı filmler sinemanın en çok emek harcanan alanlarından biri. Biyografik dövüş filmleri başta olmak üzere daha önce hayatının hiçbir döneminde dövüş sanatlarıyla uğraşmamış aktörler beyaz perdede daha inandırıcı görünebilmek adına dövüş sahnelerine aylarca gerçek sporcular gibi emek vererek hazırlanıyorlar.

Bu filmde ana karakterimiz Kyle, öldürülen karısının katilinin delil yetersizliğinden salındığını öğrenince adaleti kendi sağlamaya çalışır ve katil olup hapse girer. Bildiğimiz hapishanelerden farklı olarak bu yerde gardiyanlar ve diğer görevliler mahkumları birbirleriyle ölümüne dövüştürüp izlemekten, bahse girmekten zevk alırlar. Kyle bu hapishanede hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kendiyle ilgili sorgulamalarda bulunur. "Cehennemde"de benim en çok etkilendiğim kısımlar hiç şüphesiz mahkumların birbirleriyle dövüştürüldüğü sahneler ve şu an spoiler vermemek adına söyleyemeyeceğim o sahne. Filmi izleyince hangi sahne olduğunu anlayacaksınız.

Kadın dövüşçü filmleri dendiğinde aklımıza ilk olarak "Ölümcül Deney" serisi gelir herhalde. Japon bir video oyunundan uyarlama olan bu filmde tüm ülkenin ticaretini elinde tutan büyük şirketin biyosilah olarak tasarladığı T virüsünün tesisin dışına sızması; halkı zombiye benzer, bilinçten yoksun yaratıklara dönüştürüyor. Beşinci Element ile hafızalarımıza kazınmış güzel aktris Milla Jovovich'in zombi mi sağlıklı insan mı diye ayırt etmeksizin önüne geleni tabiri caizse dövmesini izlemek beni inanılmaz keyiflendiren bir aktivite. Her ne kadar seri olarak çok eksikliği olduğunu, özellikle tutarlı kurgu bakımından sınıfta kaldığını düşünsem de zombi filmleri ve kavga filmleri arasında güzel bir sentez olduğunu düşündüğümden listeye aldım.

32. Bleed For This - IMDb 6.8

Sadece kick boks filmleri için değil, genel olarak sinemanın her türünde gerçek hikayeden esinlenilen kurgular izlemeyi seviyorum. Hiçbir biyografik film gerçeği %100 yansıtmasa da izlediklerimde gerçeklik payı olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Bleed For This de böyle bir film. Geçirdiği bir kaza sonucu kariyeri bitme noktasına gelen "Tazmanya Canavarı" lakaplı boksör Vinny Pazienza'nın hayatını anlatan bu filmin hak ettiğinden daha az IMDB puanı aldığını düşünüyorum. Kendisine doktorlarının bir daha yürümeyi bile zor başarabileceğini söylemesi üzerine azmetmesi, acılara ve ailesiyle yaşadığı sorunlara katlanarak kariyerine geri dönmesi gerçekten ilham verici.

Vizyon Tarihi: 2016

Tür: Biyografi, Drama, Spor

Yönetmen: Ben Younger

Oyuncular: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal

31. Ali - IMDb 6.8

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünü anlatan bu biyografik dövüş filmi vizyona girdiğinde eleştirmenlerden çok güzel geri dönüş almasına rağmen IMDB puanı nispeten düşük bir film. Will Smith'in Muhammed Ali rolünü taşıyamadığı yönündeki eleştirilerin aksine ben bu rol için oldukça doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Özellikle ünlü boksörün hayatındaki çalkantılı yıllar sırasında yaşadığı dramın seyirciye oldukça iyi aktarıldığı kanısındayım. Dövüş temalı yapımlarla ilgilenen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir film bence.