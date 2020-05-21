Karete, Kafes, Boks! Ne Ararsan: En İyi Dövüş Filmleri Listesi

Hayatın her alanında şiddete karşıyız, sinema hariç. Sizi bilmem ama ben beyaz perdede bol vurdulu kırdılı, inandırıcı, tercihen kanlı dövüş filmleri kadar çok az şeyden zevk alıyorum. Hele bir de gün içinde bir şeylere sinirlenip öfkelendiysem sanki filmde aynı anda 15 kişiye saldıran, vurup vurup saymayan, yumruk yeyip durmayan, yere düşüp caymayan o kahraman benim! İnsana aktif olarak stres attırmasının yanında aslında dövüş temalı filmler sinemanın en çok emek harcanan alanlarından biri. Biyografik dövüş filmleri başta olmak üzere daha önce hayatının hiçbir döneminde dövüş sanatlarıyla uğraşmamış aktörler beyaz perdede daha inandırıcı görünebilmek adına dövüş sahnelerine aylarca gerçek sporcular gibi emek vererek hazırlanıyorlar. 45. Deliormanlı - IMDb 4.6 Listemizin ilk numarasında yerli bir film var. Ünlü bir boksör olan "Deliormanlı" lakabıyla tanınan Savaş Türkyılmaz'ın eşini kaybettikten sonra ringlerden çekilmesi, kendisini araştıran bir gazetecinin eski defterleri açması ile başlayan bir olaylar örgüsünü izliyoruz. Bazı dövüş sahnelerini çok abartılı bulsam da dövüş filmleri içinde yerli bir yapım olması açısından önemli bir yeri var, benzer konuyla çekilen ilk Türk filmi olduğu için belli başlı eksiklikler görmezden gelinebilir sanıyorum. Ayrıca filmdeki oyunculuklar kesinlikle çok iyi, kadrosundaki değerli aktör ve aktrisler daha fazla dövüş eğitimi alsalar idi benim için harika bir film olacaktı.

Vizyon Tarihi: 2016 Tür: Spor Yönetmen: Murat Şeker Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Derya Şensoy 44. Ölü ya da Diri - Dead or Alive - IMDb 4.8 Dünyanın dört bir yanından dövüş sanatının ustaları özel bir yarışmada yer almak üzere bir adada toplanırlar. Yarışmanın şartları oldukça sert ve acımasızdır ancak başroldeki üç kadın dövüşçü olayın yalnızca bir yarışmadan ibaret olmadığından şüphelenirler ve adanın yöneticilerinin sırlarını öğrenmek için harekete geçerler. Bu süreçte hem birbirlerinin dürüstlüğünden emin olmaya çalışırken hem de adadaki diğer yarışmacıların durumdan ne kadar haberdar olduğunu anlamaya çalışırlar. Üç ana karakterimizin de kadın olması bana en çok bilinen dövüş konulu yapımlardan olan Charlie'nin Melekleri filmini hatırlattı ancak daha yüksek olan IMDB puanına rağmen iki filmi karşılaştırmam gerekse dövüş sahnelerinin gerçeğe yakınlığı bakımından Ölü ya da Diri'yi seçerdim. Vizyon Tarihi: 2006 Tür: Aksiyon, Macera Yönetmen: Corey Yuen Oyuncular: Jaime Pressly, Devon Aoki, Sarah Carter 43.Ölümcül Dövüş - Mortal Kombat - IMDb 5.8 Dünyayı dünyalılardan kurtarmak kolay, siz asıl farklı bir evrenden gelen dövüşçülerden dünyayı kurtarmayı deneyin bakalım. Dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan aynı isimli filmdeki baş karakterlerimiz savunma sanatlarında ustalaşmış 3 kişi. Başka bir evrenden gelen istilacıları yenmeye çalışırken birbirleriyle olan sorunlarını da çözmeye çalışan ana karakterlerimizin video oyunu versiyonundan daha iyi dövüştükleri kesin. Ölümcül Dövüş'ün 6 tane devam filmine ek olarak 2021'de vizyona girmesi planlanan 8.si olduğu bilgisini de fanları için verelim.

Vizyon Tarihi: 1995 Tür: Macera, Aksiyon, Fantastik Yönetmen: Paul W.S. Anderson Oyuncular: Christopher Lambert, Robin Shou, Linden Ashby 42. Romeo Ölmeli - Romeo Must Die - IMDb 6.1 Sinemada Shakespeare'in ünlü oyunu Romeo ve Jüliet'in farklı hikayelerle karıştırılarak adaptasyonu oldukça popülerdir, dövüş yapımları da bu gelenekten nasibini almış. Romeo Ölmeli'de tıpkı asıl oyundaki gibi imkansız bir aşkın hikayesini izliyoruz aslında. Esas oğlanımız hip hop şarkıcısı olduğundan dolayı Amerikan mafyasının prensesi olan esas kızımızla kavuşmaları imkansıza yakın. Ancak Romeo, aşık olduğu kızın ailesinin onun abisini öldürdüğü haberini aldığında işin şekli biraz değişiyor ve biz hip hop şarkıcısı kimliğinden soyunup dövüşçü kimliğine bürünen bir karaktere şahitlik ediyoruz. Vizyon Tarihi: 2000 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen: Andrzej Bartkowiak Oyuncular: Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington 41. Cehennemde - In Hell - IMDb 6.2 Bu filmde ana karakterimiz Kyle, öldürülen karısının katilinin delil yetersizliğinden salındığını öğrenince adaleti kendi sağlamaya çalışır ve katil olup hapse girer. Bildiğimiz hapishanelerden farklı olarak bu yerde gardiyanlar ve diğer görevliler mahkumları birbirleriyle ölümüne dövüştürüp izlemekten, bahse girmekten zevk alırlar. Kyle bu hapishanede hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kendiyle ilgili sorgulamalarda bulunur. "Cehennemde"de benim en çok etkilendiğim kısımlar hiç şüphesiz mahkumların birbirleriyle dövüştürüldüğü sahneler ve şu an spoiler vermemek adına söyleyemeyeceğim o sahne. Filmi izleyince hangi sahne olduğunu anlayacaksınız.

Vizyon Tarihi: 2003 Tür: Aksiyon, Korku, Drama Yönetmen: Ringo Lam Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista, Carlos Gómez 40. Ninja'nın İntikamı - Ninja Assassin - IMDb 6.3 Sokak dövüşü filmleri içinde ilk izlediklerimden olan Ninja'nın İntikamı, kendisini yetiştiren yetimhaneye ve bağlı olduğu klana sırtını dönerek ailesinin katillerinden intikam almaya çalışan gencimizin yaşadıkları çevresinde şekilleniyor. Ana karakterimizin hem eskiden ailesi gibi olmuş insanlara karşı gelmeye çalışırken hem de asıl ailesinin katilleriyle karşı karşıya olması aslında filme biraz dram unsurları da katıyor. Oyuncuların çok profesyonel olduğunu düşünüyorum, zira dövüş sahneleri bu tip filmlerde çok sık gördüğümüz yapmacık sahnelerden değildi, gerçekçi olmaları açısından benim takdirimi kazandı. Vizyon Tarihi: 2009 Tür: Aksiyon, Gerilim Yönetmen: James McTeigue Oyuncular: Rain, Rick Yune, Naomie Harris 39. Hesaplaşma Zamanı - Grudge Match - IMDb 6.4 Son maçlarının üzerinden 30 yıl geçmiş iki emekli boksörün maddi kaygılar yüzünden son bir kez daha ringe çıkmasını konu alan eğlenceli bir dövüş filmi Hesaplaşma Zamanı. Eskiden rakip olan bu iki ihtiyar dövüşçü aslında birbirleriyle arkadaş da olabileceklerini fark ediyorlar ancak alışkanlıktan doğan, senelerin rekabetini görmezden gelmek mümkün mü? Hele böyle önemli bir maçtan önce?

Başrollerini Stallone ve De Niro gibi iki usta aktörün paylaştığı bu komedi/dövüş filminin IMDB puanının bu kadar düşük olmasının, beklentinin bu isimler yüzünden çok yükselmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Keyifli vakit geçirmek için kesinlikle başvurabileceğiniz bir film. Vizyon Tarihi: 2013 Tür: Komedi, Dram, Spor Yönetmen: Peter Segal Oyuncular: Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger 38. Ağır Siklet - Here Comes the Boom - IMDb 6.4 Cimri okul yönetiminin ders dışı aktivitelere bütçe ayıramayacağını söylemesi sonucu öğrencilerinin daha iyi eğitim almasını isteyen lise biyoloji öğretmeni Scott Voss çareyi üzerine dönen iddialar sonucunda iyi para kazanabileceğini fark ettiği boksta bulur. Film, aslında hiç beklemediğimiz insanların şartlar karşısında beklemediğimiz şeyler yapabileceği mesajını da veriyor, bir biyoloji öğretmeninin yer altı dövüş kulüplerinde ringe çıkacağını kim tahmin edebilir ki? Kafes dövüşü filmleri içinde hiç şüphesiz en eğlencelisi olan Ağır Siklet, eğlenceli bir şeyler arıyorsanız tam size göre bir film!

Vizyon Tarihi: 2012 Tür: Aksiyon, Komedi, Spor Yönetmen: Frank Coraci Oyuncular: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler 37. Fighter - IMDb 6.5 Danimarka'da Türk ailesiyle birlikte yaşayan Ayça savunma sanatlarına gönül vermiş, kariyerini bu yönde oluşturmak isteyen bir lise öğrencisidir. Ancak muhafazakar ailesi bu sporun kadınlara ve Müslümanlara göre bir spor olmadığını söyleyerek onu doktor olmaya ikna etmeye çalışır. Ayça'nın ailesi ve kendi istediği hayat arasındaki mücadelesini izlediğimiz Fighter bence kesinlikle ülkemizde daha çok insanın haberdar olması gereken bir film. Yalnızca karakter Türk olduğu için değil; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarına farklı bir bakış açısı, başka bir pencere de açtığı için de önemli. Vizyon Tarihi: 2007 Tür: Aksiyon, Drama Yönetmen: Natasha Arthy Oyuncular: Semra Turan, Nima Nabipour, Cyron Melville 36. Asla Pes Etme - Never Back Down - IMDb 6.6 Kişisel hayatındaki sorunlardan kaçmak için bir yol arayan esas oğlan yeni geldiği okuldaki yeraltı dövüş kulübünü ve bu işten para kazanabileceğini keşfettiğinde olabilecekleri tahmin edebilirsiniz sanırım. Koskoca Hollywood film yaparken lise kavgasının rehberlik öğretmeninin ya da müdürün odasında bittiğini gösterecek değildi elbette ama filmi izlerken keşke lise öğrencisi rolüne bu kadar olgun aktörler seçilmeseydi diye düşünmekten kendimi alamadım. Hem benim hem IMDB kullanıcılarının fikri şu ki, devam filmleri kesinlikle ilk filmden daha başarılı; onları anlayabilmek ve serinin ilk filmi olmasına istinaden izlenmeli.

Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Aksiyon, Drama, Spor Yönetmen: Jeff Wadlow Oyuncular: Sean Faris, Djimon Hounsou, Amber Heard 35. Ölümcül Deney - Resident Evil - IMDb 6.7 Kadın dövüşçü filmleri dendiğinde aklımıza ilk olarak "Ölümcül Deney" serisi gelir herhalde. Japon bir video oyunundan uyarlama olan bu filmde tüm ülkenin ticaretini elinde tutan büyük şirketin biyosilah olarak tasarladığı T virüsünün tesisin dışına sızması; halkı zombiye benzer, bilinçten yoksun yaratıklara dönüştürüyor. Beşinci Element ile hafızalarımıza kazınmış güzel aktris Milla Jovovich'in zombi mi sağlıklı insan mı diye ayırt etmeksizin önüne geleni tabiri caizse dövmesini izlemek beni inanılmaz keyiflendiren bir aktivite. Her ne kadar seri olarak çok eksikliği olduğunu, özellikle tutarlı kurgu bakımından sınıfta kaldığını düşünsem de zombi filmleri ve kavga filmleri arasında güzel bir sentez olduğunu düşündüğümden listeye aldım. Vizyon Tarihi: 2002 Tür: Aksiyon, Korku, Bilimkurgu Yönetmen: Paul W.S. Anderson Oyuncular: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Ryan McCluskey

34. Kan ve Kemik - Blood and Bone - IMDb 6.7 Ölen arkadaşına verdiği sözü tutmak için bahis oynanan boks maçlarına katılmaya başlayan ana karakterimiz ve onun yer altı dünyasında sebep olduğu çalkantıları işleyen bir film. İsminden de anlayabileceğiniz üzere dövüş temalı filmlerden beklentisi vurdulu kırdılı sahnelerin çokluğu ve kan olanları oldukça memnun edecek bir film. Vizyon Tarihi: 2009 Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yönetmen: Ben Ramsey Oyuncular: Michael Jai White, Julian Sands, Eamonn Walker 33. Kan Sporu - Bloodsport - IMDb 6.8 Bir taraftan da dövüş sporlarıyla uğraşan bir asker, ordudaki işini dövüşü tam zamanlı iş haline getirmek ve çeşitli müsabakalara katılmak üzere bırakır. Kahramanımızın kendi hayatının eksenini değiştirme sürecine tanık olduğumuz bu film, ismini karakterin katıldığı Hong Kong Savunma Sanatları Turnuvası'ndan alıyor çünkü zaman zaman kalıcı sakatlanmaların hatta ölümlerin görülebildiği gerçekten kanlı bir müsabaka bu. Vizyon Tarihi: 1988 Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama Yönetmen: Newt Arnold Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Leah Ayres

32. Bleed For This - IMDb 6.8 Sadece kick boks filmleri için değil, genel olarak sinemanın her türünde gerçek hikayeden esinlenilen kurgular izlemeyi seviyorum. Hiçbir biyografik film gerçeği %100 yansıtmasa da izlediklerimde gerçeklik payı olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Bleed For This de böyle bir film. Geçirdiği bir kaza sonucu kariyeri bitme noktasına gelen "Tazmanya Canavarı" lakaplı boksör Vinny Pazienza'nın hayatını anlatan bu filmin hak ettiğinden daha az IMDB puanı aldığını düşünüyorum. Kendisine doktorlarının bir daha yürümeyi bile zor başarabileceğini söylemesi üzerine azmetmesi, acılara ve ailesiyle yaşadığı sorunlara katlanarak kariyerine geri dönmesi gerçekten ilham verici. Vizyon Tarihi: 2016 Tür: Biyografi, Drama, Spor Yönetmen: Ben Younger Oyuncular: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal 31. Ali - IMDb 6.8 Ünlü boksör Muhammed Ali'nin yaşam öyküsünü anlatan bu biyografik dövüş filmi vizyona girdiğinde eleştirmenlerden çok güzel geri dönüş almasına rağmen IMDB puanı nispeten düşük bir film. Will Smith'in Muhammed Ali rolünü taşıyamadığı yönündeki eleştirilerin aksine ben bu rol için oldukça doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Özellikle ünlü boksörün hayatındaki çalkantılı yıllar sırasında yaşadığı dramın seyirciye oldukça iyi aktarıldığı kanısındayım. Dövüş temalı yapımlarla ilgilenen herkesin mutlaka izlemesi gereken bir film bence.

Vizyon Tarihi: 2001 Tür: Biyografi, Drama, Spor Yönetmen: Michael Mann Oyuncular: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight 30. Chocolate - IMDb 6.9 Japon dövüş filmleri içinde önemli bir yeri olmasına ek olarak Otizm hastası bir başrolü olması bakımından da benzerlerinden ayrılan bir film Chocolate. Annesiyle birlikte yaşayan esas kızımızın annesi hastalandıktan sonra onun borçlu olduğu mafyalar kendisine dadanmaya, ona ve çevresindekilere zarar vermeye çalışırlar. Başkaları tarafından "anormal" olarak görülmesine rağmen mafya ailesiyle tek başına savaşmaya karar verecek kadar cesur, bir o kadar da yetenekli. Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Aksiyon, Drama Yönetmen: Prachya Pinkaew Oyuncular: JeeJa Yanin, Hiroshi Abe, Pongpat Wachirabunjong 29. İntikam Savaşçıları - Xin Shao Lin Si - IMDb 6.9 Keşişlerle, ruhsal yolculuklarla devamlı dalga geçen ve böyle şeylere hiç inanmayan mafya babası Hou Jie beklenmedik bir olaylar silsilesi sonucu kendini bir Shao Lin tapınağına sığınmak zorunda kalmış olarak bulur. Bu esnada başka bir mafya ailesi onun ailesinin hükmüne son vermiş, ülkelerini kötü yerlere sürüklemektedir. Dersini almış kahramanımız Hou Jie ve diğer keşişler bu yeni mafya ailesinin sonunu getirmeye çalışır. İntikam Savaşçıları, nispeten düşük IMDB puanına rağmen benim en sevdiğim Çin dövüş filmlerinden biridir. Teknikle girişilen kavgalar rastgele yumruk sallanan sahnelerden sinematik olarak daha tatmin edici.

Vizyon Tarihi: 2011 Tür: Aksiyon, Drama Yönetmen: Benny Chan Oyuncular: Shaoqun Yu, Chen Zhiui, Xing Yu 28. Bitirim İkili - Rush Hour - IMDb 7 Hayatları ve kültürleri birbirinden çok farklı iki dedektifin bir diplomatın kaçırılan kızını bulmak ve onu kaçıran suç organizasyonunu çökertmek üzere birlikte görevlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eğlenceli bir hikayeyi anlatıyor Bitirim İkili. Jackie Chan'in dublör kullanmayı sevmediği hepimizin malumu, filmi izlerken ara ara bu gerçeği aklınıza getirdiğinizde uzak doğulu aktörün vurdulu kırdılı filmlerdeki performansına bir kez daha hayran kalıyorsunuz. Vizyon Tarihi: 1998 Tür: Aksiyon, Komedi, Suç Yönetmen: Brett Ratner Oyuncular: Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung 27. Kır Zincirlerini - Unleashed - IMDb 7 Kurgusu bakımından en orijinal dövüş filmlerini sorsanız ilk sıraya yazacağım filmlerden biri Kır Zincirlerini'dir. Bir mafya ailesinin çocukluğundan beri onların istediğine saldıran bir köpek gibi yetiştirdiği ana karakterimizi izliyoruz. Spoiler vermeden üzerine çok konuşabileceğim bir film değil ne yazık ki, yalnızca mutlaka izlemeniz gerektiğini söyleyebilirim sevgili sinemasever. Zaten başrollerde Jet Li ve Morgan Freeman olması bile filmin niteliği hakkında bilgi verir durumda.

Vizyon Tarihi: 2005 Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yönetmen: Louis Leterrier Oyuncular: Jet Li, Bob Hoskins, Morgan Freeman 26. Foxcatcher Takımı - IMDb 7 Amerikan güreş takımı Foxcatcher'ların uluslararası şampiyonaya gidiş süreçlerini ve bu süreçte takımın içinde yaşanan sorunları anlatan bu film aslında direkt kavga, kan vb. içermiyor. Ancak güreş de resmi olarak bir dövüş sporu olduğu için izlerken çok keyif aldığım Foxcatcher Takımı'nın da bu listede yer almasında bir sakınca görmüyorum. Biyografik yanını bir kenara bırakırsak drama açısından da oldukça başarılı bir film olduğu aşikar. Vizyon Tarihi: 2014 Tür: Biyografi, Drama, Spor Yönetmen: Bennett Miller Oyuncular: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo 25. Koruyucu - The Protector IMDb 7.1 Hayvanların tıpkı ailenin birer üyesi gibi görüldüğü bir ailede yetişen Kham, kendi korumalarında bulunan yavru fillerin bir suç organizasyonu tarafından kaçırılması üzerine onları kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve pek tabii bu yolda kung fu filmlerinin olmazsa olmazı, barışçıl savunma sanatı birikimini konuşturur. Koruyucu; ABD, Fransa, Hong Kong ve Tayland'da çekilen bir film olması açısından da izleyicilere çeşitli manzaralar sunuyor.

Vizyon Tarihi: 2005 Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yönetmen: Prachya Pinkaew Oyuncular: Tony Jaa, Nathan Jones, Xing Jin 24. Blade - Bıçağın İki Yüzü - IMDb 7.1 Her ne kadar konusu itibariyle genelde fantastik film listelerine alınsa da ben eski dostum Blade'in en iyi dövüş filmleri listesinde de bir yer hak ettiğine inanıyorum. Alacakaranlık serisinin güneşte elmas gibi parlayan vampirleri sahaya girmeden önce, yarı vampir yarı insan olan kahramanımız Blade şeytani tür olan vampirleri birer birer avlıyordu. Vizyon Tarihi: 1999 Tür: Aksiyon, Korku, Bilimkurgu Yönetmen: Stephen Norrington Oyuncular: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson 23. Çelik Yumruklar - Real Steel - IMDb 7.1 Dövüş temalı filmlerden daha iyi bir şey varsa o da robot dövüş filmidir, bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum sevgili sinema sever. Çelik Yumruklar, kendi yapay zeka sistemine sahip ya da insanlar tarafından kontrol edilen robotların birbiriyle dövüştüğü boks müsabakalarının alelade bir hobi haline geldiği bir yakın gelecekte geçiyor. Orijinal kurgusu ve evrenine ek olarak ana karakterimiz olan robota karşı da bir sempati beslediğimi inkar edemeyeceğim.

Vizyon Tarihi: 2011 Tür: Aksiyon, Drama, Aile Yönetmen: Shawn Levy Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo 22. The Karate Kid - IMDb 7.2 Eğer bu liste "En İyi Karate Filmleri" listesi olsa idi ilk sıraya kesinlikle Karate Kid'i yazardım. Zamanında sinemalarda izleme şansına erişmiş babalarımızın, amcalarımızın çocukken taklit etmeye çalıştığı, hem savunma sanatlarının felsefesine hem de hayata dair çok şey öğrendikleri bu film vurdulu kırdılı filmler listemizin olmazsa olmazı. Kendisini okulda sıkıştırıp duran zorbaya karşı Japon ev sahibinin eğitimiyle karate şampiyonluğu için savaşan bir çocuğun macerası. Vizyon Tarihi: 1984 Tür: Aksiyon, Drama, Aile Yönetmen: John G. Avildsen Oyuncular: Ralph Macchio, Pat Morita, Elisabeth Shue 21. Ong-Bak - IMDb 7.2 Hikayesi bakımından dövüş konulu filmler içinde oldukça orijinal bir film Ong-Bak. Tayland'ın bir köyünde yaşayan bir gencin köyünden çalınan kutsal heykeli yer altı dünyasının acımasız ellerinden geri almaya çalışmasını konu alan bu filmde yer yer Karate Kid esintileri sezdim. En çok sevilen filmlerden biri olduğundan sanırım, bu esinlenme bana bir taklitten ziyade selam verme gibi geldi.

Vizyon Tarihi: 2003 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen: Prachya Pinkaew Oyuncular: Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Pumwaree Yodkamol 20. Karatecinin İntikamı - Fist of Fury - IMDb 7.4 Öldürülen karate hocasının intikamını almak için tehlikeli bir yola baş koyan karakterimizin hikayesini izlediğimiz bu film yapım tarihi itibariyle listemizdeki en eski filmlerden biri. Ancak üstat Bruce Lee'siz bir dövüş filmi listesi pilavsız kuru fasulyeye benzer; bu yüzden onun sevdiğim filmlerinden birkaçını eklemek istedim. Klasik film müdavimlerinin oldukça zevk alarak izleyeceklerini düşünüyorum. Vizyon Tarihi: 1972 Tür: Aksiyon, Drama, Romantizm Yönetmen: Wei Lo Oyuncular: Bruce Lee, Nora Miao, James Tien 19. Son Şans - Southpaw - IMDb 7.4 Bu filmde de dövüş kariyerinin bitmesi sonucu girdiği bunalım ve bunun neticesinde kızına karşı görevlerini yerine getiremediği için onu kaybetme noktasına gelmiş bir boksörün;fakat önce bir babanın hikayesini izliyoruz. Bu durumun çıkış yolunu ringlere geri dönmekte bulan kahramanımızı neler bekliyor, izleyelim görelim. Vizyon Tarihi: 2015 Tür: Drama, Spor

Yönetmen: Antoine Fuqua Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence 18. Korkusuz - Fearless - IMDb 7.6 Vurdulu kırdılı filmlerde izlemekten çok keyif aldığım Jet Li'yi bu defa biyografik bir filmin başrolünde yakalıyoruz. Jin Wu Spor Federasyonu'nun kurucusu ünlü savunma sanatı öğretmeni Huo Yuanjia'nın hayatının anlatıldığı bu temposu yüksek filmi gerçek hayattan uyarlanan hikayelere ilgi duyan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Vizyon Tarihi: 2006 Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama Yönetmen: Ronny Yu Oyuncular: Jet Li, Li Sun, Yong Dong 17. Baskın - The Raid - IMDB 7.6 Bir özel harekat timi (SWAT) Endonezya'da bir suç organizasyonunu çökertmek için girdikleri bir binanın 7. katında mahsur kalır. Gönderilen ikinci tim fark edilmeden binaya girmek, organizasyonun kilit isimlerini bulup etkisiz hale getirmek ve bunu yaparken meslektaşlarını kurtarmak zorundadır. Baskın, temposu oldukça yüksek bir film, birkaç yerde kurguyu tahmin edilebilir bulmakla birlikte izleyiciyi germe ve hikayenin akışı hakkında meraklandırma konusunda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum.

Vizyon Tarihi: 2011 Tür: Aksiyon, Gerilim Yönetmen: Gareth Evans Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy 16. Creed: Efsanenin Doğuşu - IMDb 7.6 Akıllardan silinmeyen efsane karakter Rocky Balboa'yı bu defa baş karakter değil de yan karakter olarak izlemek bende garip bir nostaljik his yaratsa da Creed'i mutlaka listeye almam gerekiyordu. Yakın arkadaşının oğlunu ringlere hazırlamak için teklif alan Rocky'nin öğrenci rolünden soyunup öğretmenliğe başlamasını keyifle izledim. Vizyon Tarihi: 2015 Tür: Drama, Spor Yönetmen: Ryan Coogler Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson 15. Onaltıncı Raund - The Hurricane - IMDb 7.6 Yine bir biyografik dövüş filmiyle karşınızdayım. "Fırtına" lakaplı Rubin Carter dönemindeki ırkçı baskılara rağmen oldukça başarılı, alanında en iyi olan boksörlerden biridir. Kariyerinin doruk noktasında iken bir cinayet soruşturmasının bir parçası olması ve sonuçta üç kişinin cinayetiyle suçlanması onun hayatının tüm akışını değiştirir. Onaltıncı Raund onun ve onu destekleyen bir grup insanın Carter'ın masumiyetini ispatlama çabası üzerinden işleniyor. Dövüş sahnelerinden ziyade drama yanıyla beni etkileyen bir film olduğunu söylemeliyim.

Vizyon Tarihi: 1999 Tür: Drama, Biyografi, Spor Yönetmen: Norman Jewison Oyuncular: Denzel Washington, Vicellous Shannon, Deborah Kara Unger 14. Kung Fu - Kung Fu Hustle - IMDb 7.7 1940'larda geçen öykümüzün kahramanı bir çetenin parçası olmak için yola çıkıyor, ancak yalnızca çetenin değil; çetenin yaşamakta olduğu köydeki herkesin birer Kung Fu ustası olduğunun ortaya çıkması kahramanımız için işleri oldukça zorlaştırıyor. Dövüş filmlerinde komedi unsurları nadiren bulunur; eğer drama ya da gerilimden ziyade gülmek istiyorsanız Kung Fu Hustle tam da aradığınız film olabilir. Filmimizin başrolünün, senaristinin ve yönetmeninin aynı kişi olması da oldukça ilginç bir ayrıntı. Vizyon Tarihi: 2004 Tür: Aksiyon, Komedi, Fantastik Yönetmen: Stephen Chow Oyuncular: Stephen Chow, Wah Yuen, Qiu Yuen 13. Son Samuray - The Last Samurai - IMDb 7.7 Japonya ile yapılan savaş esnasında esir düşen bir Amerikan askerinin başta düşmanı olduğu, yok etmeye çalıştığı Samuray kültürüne ilgi duymaya başlaması ve devamında bu yaşam tarzını benimsemesinin etkileyici hikayesi Son Samuray. Hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız Japon kültürü ve bilhassa Samuray yaşam tarzına dair verdiği bilgiler için bile izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Vizyon Tarihi: 2003 Tür: Aksiyon, Dram, Savaş Yönetmen: Edward Zwick Oyuncular: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly 12. Dövüşçü - The Fighter - IMDb 7.8 Yine bir biyografik dövüş filmiyle geldim. Bu defa kardeşinin dövüş kariyerinin gölgesinden çıkarak ama aile bağlarını da koparmamaya çalışarak kendine bir yol çizmeye çalışan ünlü boksör Micky Ward'ın yaşam öyküsünü izliyoruz. Yalnızca dövüş sahneleriyle değil, aile dramasını izlediğimiz sahnelerdeki yetenekli oyunculuklarıyla da listemde yer edinen bir filmdir Dövüşçü. Vizyon Tarihi: 2010 Tür: Biyografi, Dram, Spor Yönetmen: David O. Russell Oyuncular: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams 11. Kaplan ve Ejderha - Crouching Tiger, Hidden Dragon - IMDb 7.8 19.yüzyıl Çin'inde geçen bu hikayede baş karakterimiz olan usta savaşçı, çok önem verdiği kılıcını güvenli ellere teslim etmesi, ana krallığa götürmesi için ordudaki arkadaşlarından birine veriyor. Ancak yolda saldırıya uğrayan ekip kılıcı çaldırıyor. Kılıcı çalan çeteyi bulup kendine ait kılıcı geri almaya çalışan esas oğlanımız dövüş sanatlarındaki ustalığıyla görsel bir şölen yaratıyor.

Vizyon Tarihi: 2000 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Ang Lee Oyuncular: Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang 10. Kahraman - Hero - IMDb 7.9 Antik Çin'de geçen Kahraman, Kral Qin'i öldürmeye ant içmiş bir grup asi ile kralı korumak ve asileri dağıtmak için görevlendirilmiş bir diğer grup dövüş sanatı ustasının mücadelesini anlatıyor. Jet Li'nin usta oyunculuğu bir yana, filmin yüksek çözünürlükte izlenmesi durumunda içinde barındırdığı manzaralarla bile sizi kendine bağlayacağından hiç şüphem yok! Vizyon Tarihi: 2002 Tür: Aksiyon, Macera, Tarih Yönetmen: Yimou Zhang Oyuncular: Jet Li, Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung 9. IP Man - IMDb 8 1935'de Japonya Çin'i istila ettiğinde dövüş sanatlarındaki ustalığıyla herkesin takdirini toplayan baş karakterimiz seferberlik sırasında ailesinin geçimini sağlamak için savunma sanatlarını bırakıp çeşitli işlerde çalışmaya başlar. Ancak yerel halkın ilgisi ve beraber çalışmak zorunda kaldığı kişilerin yaşadığı zorluklara tanık olunca diğer insanları Wing Chun ismi verilen kendini savunma sanatı üzerine eğitmeye başlar. Dövüş filmlerinin içinde önemli bir yeri olan IP Man'in 3 tane de devam filmi bulunuyor.

Vizyon Tarihi: 2008 Tür: Aksiyon, Drama Yönetmen: Wilson Yip Oyuncular: Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan 8. Külkedisi Adam - Cindrella Man - IMDb 8 Büyük Buhran vurduğunda yaptığı kötü yatırımlar yüzünden kazandığı paranın büyük bir kısmını kaybettikten sonra uğradığı saldırı sonucu dövüş kariyeri sonlanmış boksör James Braddock, tüm halk tarafından artık tarih sahnesinden silinmiş olarak görülmektedir. Ancak sevdiği kadının desteği, ailesi ve onu kamçılayan rekabet duygusuyla birlikte ringlere döner. Başrolünü Russell Crowe'un oynadığı bu film biyografik dövüş filmleri sıralamasında kesinlikle ilk beşe girer benim için. Vizyon Tarihi: 2005 Tür: Biyografi, Drama, Spor Yönetmen: Ron Howard Oyuncular: Russell Crowe, Renée Zellweger, Craig Bierko 7. Kill Bill: Vol 1 - IMDb 8.1 IMDB puanının 8.1 olduğuna bakmayın, Kill Bill seri olarak bence Quentin Tarantino'nun en iyi yapımıdır. Aynı isimli mangadan uyarlanan Kill Bill Vol.1'de düğününü basarak doğmamış çocuğunu, evlenmekte olduğu eşini öldürerek kendisini felç bırakan bir hanımefendinin tekrar ayağa kalkmasını ve bunu yapan çeşitli suç organizasyonlarından intikamını alma yolculuğunu izliyoruz. Yönetmenin kandan korkanları düşünüp siyah beyaz olarak çektiği ana dövüş sahnesi ve spoiler olmaması adına şu an ayrıntılı bahsedemediğim kardaki son dövüş sahnesi filmi ilk izlediğimde bile hafızama kazınmış sahnelerdendir. Ayrıca filmin OST'sini dinlemenizi de tavsiye ederim, The Flower of Carnage başta olmak üzere harika şarkılar vardır.

Vizyon Tarihi: 2003 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen: Quentin Tarantino Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah 6. Milyonluk Bebek - Million Dollar Baby - IMDb 8.1 Kadın dövüş filmlerinin oldukça az olması bir yana, dövüş sporlarındaki cinsiyetçiliğe değinen filmlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez sanıyorum. Milyonluk Bebek kadın bir boksörü eğitmeyi reddeden bir dövüş eğitmeni ile bu alanda uzmanlaşmaya kararlı bir kadının hikayesini işliyor. Kurgu bakımından çok orijinal olduğunu söyleyemeyeceğim ancak verdiği mesajla ve yüksek IMDB puanı ile bu listede olmayı fazlasıyla hak ediyor. Vizyon Tarihi: 2004 Tür: Drama, Spor Yönetmen: Clint Eastwood Oyuncular: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman 5. Rocky - IMDb 8.1 Sokaktan geçen birkaç kişiyi çevirip bize "dövüş filmi" dendiğinde akıllarına gelen şeyi söylemelerini istesek Bruce Lee'den sonra alacağımız en popüler cevap Rocky olurdu herhalde. Başrol oyuncusu Sylvester Stallone'un aynı zamanda senaryosunu da yazdığı Rocky 70-80'lerde yaşayan ve bu alana ilgi duyan herkesi ekrana kitleyen bir yapım. Hikayemiz bir ağır siklet şampiyonunun kendisine olan ilgiyi artırmak adına kolayca yenebileceği, çok göz önünde olmayan bir boksörle onu zorlamayacak bir maç yapmak istemesiyle başlıyor. "Kolay yenebileceği" boksörümüz Rocky Balboa ise bunun kariyerini üst aşamaya taşımak için ne büyük bir fırsat olduğunun farkında.

Vizyon Tarihi: 1976 Tür: Drama, Spor Yönetmen: John G. Avildsen Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young 4. Kızgın Boğa - Raging Bull - IMDb 8.2 Ünlü boksör Jake La Motta'nın hayatını işleyen bu biyografik filmde Robert De Niro'nun usta oyunculuğunu konuşturduğu dövüş sahneleri oldukça etkileyici. Ancak La Motta'nın gerçek hayatındaki insanlara: eşine, ailesine ve arkadaşlarına da ringde dövüştüğü rakiplerine davranır gibi öfke ve nefretle dolu davranması bence filmin en vurucu yanıydı. Siyah beyaz bir yapımdan beklenmeyecek şekilde izleyiciyi ekrana bağlayan bir film. Vizyon Tarihi: 1980 Tür: Biyografi, Drama, Spor Yönetmen: Martin Scorsese Oyuncular: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci 3. Dangal IMDb 8.4 Listemizdeki tek Hint dövüş filmi olan Dangal, yüksek IMDB puanının hakkını kesinlikle veren bir film. Emekli güreşçi Mahavir'in iki kızını tüm engellere rağmen ulusal şampiyonluğa hazırlama çabalarını izliyoruz. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu filmi sinematik yanına ek olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmesi açısından da takdir ederek izledim.