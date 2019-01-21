En sıra dışı dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da neden sevildi? Sıfır Bir 5. sezon öncesi ilginç bilgiler!

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da, 2016 yılında amatör bir dizi olarak Youtube’da yayın hayatına başladı. Tv dizileri; reyting yarışıyla baş etmeye çalışırken o tüm bunlardan sıyrılıp aykırı tarzıyla internette milyonlarca kez izlenmeyi başardı.
Adana’nın en tehlikeli bölgelerinden Hürriyet mahallesinde geçen dizinin her sahnesi Adana kültürüne bir saygı niteliğindeydi.
Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da, her ne kadar Hürriyet mahallesinde geçse de tüm dünyanın kimse görmesin diye halı altına süpürdüğü getto hayatına ışık tutuyor. Kimsenin görmek istemediği sokakları, insanları bize gösteriyor.
Dizi; Savaş, Cio, Özgür gibi gençlerin mahallelerinde kendi çetelerini oluşturup uyuşturucu ve fuhuşa karşı yaşa dışı yollardan mücadelelerini konu alıyor. Sarsılmaz ve Anafor gibi mahalle dışından karakterler de çeteye dahil oluyor.
Başrolde gördüğümüz kişiler özellikleriyle bir kahramandan çok antikahraman gibi duruyor.
Bu zamanda popüler olan tüm dizilerden farklı bir anlayışa sahip olan dizinin yönetmenliğini ise Kadri Beran Taşkın yapıyor.
1987 doğumlu genç yönetmen Diyarbakır’da dünyaya geldi. Ancak 12 yaşından itibaren çocukluğu Adana’nın sokaklarında geçti. Bu yüzden Adana kültürüne hakim.
Şiddetin, kanın, argonun, grafitilerin ve sokak kültürünün hakim olduğu bu hikayeyi kimin yazdığı ise merak ediliyor.Ancak senaristinin ya da senaristlerinin kim olduğu büyük bir sır. Açıklanmıyor.
Dizinin sahneleri yoğun olarak Hürriyet mahallesi ve hapishane sahneleri oluşturuyor. Hem dışarıdaki hem içerideki mücadeleyi bize anlatıyor. Dizide bol bol göreceğiniz şey; şiddetten kavrulmuş sokaklar, yüksek duvarlar ve demir parmaklıklar.
Dizideki sahneler o kadar gerçekçi ki, 2. sezon çekilirken set alanına polis baskını gerçekleşti. Yani dizi gerçek hayatın izlerini bu kadar üzerinde taşıyor.
Çınar Mahallesi'nde 2 katlı bir binada çatışma sahneleri çekilirken, halk sete taşınan uzun namlulu oyuncak silahları görüyor ve bunları gerçek sanıyor, daha sonra polise haber veriyor. Polis oyuncak silahları görünce ve bunların dizi setine ait olduğunu öğrenince dizinin çekimine devam edilmesi üzerine set alanını terk ediyor.
Dizi ilk iki sezonundaki yayınlanan 10 bölümün ardından birçok platformun dikkatini çekti. 3. sezondan itibariyle de tüm bölümleri ile blutv’ye geçti. 4. sezonu geçen sene yayınlanan dizi 23 Ocak'ta 5. sezonuyla başlayacak. İşte Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da 5. sezon fragmanı:
FENOMEN DİZİNİN 5.SEZONUNDA MAHALLE KARIŞACAK!
Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin yeni sezonunda Savaş ve Cihat, verdikleri kayıpların üzüntüsünü yaşayamadan kendilerini büyük bir fırtınanın içinde bulacak.
Mahalledeki mücadele devam ederken karşı tarafın yeni hedefi Savaş ve Cihat olacağı için ikili hayatta kalmak ve yaşanan tüm illegal olayları sonlandırabilmek için hayatlarının savaşını verecek. Savaş'ın "Ben dostlarımı toprağa gömüp geldim. Düşmanlarıma gelince... Onları da gömdüm" sözleri pes etmeyeceğini gösteriyor.
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