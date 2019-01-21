En sıra dışı dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da neden sevildi? Sıfır Bir 5. sezon öncesi ilginç bilgiler!

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da, 2016 yılında amatör bir dizi olarak Youtube’da yayın hayatına başladı. Tv dizileri; reyting yarışıyla baş etmeye çalışırken o tüm bunlardan sıyrılıp aykırı tarzıyla internette milyonlarca kez izlenmeyi başardı.

Adana’nın en tehlikeli bölgelerinden Hürriyet mahallesinde geçen dizinin her sahnesi Adana kültürüne bir saygı niteliğindeydi.

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da, her ne kadar Hürriyet mahallesinde geçse de tüm dünyanın kimse görmesin diye halı altına süpürdüğü getto hayatına ışık tutuyor. Kimsenin görmek istemediği sokakları, insanları bize gösteriyor.

Dizi; Savaş, Cio, Özgür gibi gençlerin mahallelerinde kendi çetelerini oluşturup uyuşturucu ve fuhuşa karşı yaşa dışı yollardan mücadelelerini konu alıyor. Sarsılmaz ve Anafor gibi mahalle dışından karakterler de çeteye dahil oluyor.

Başrolde gördüğümüz kişiler özellikleriyle bir kahramandan çok antikahraman gibi duruyor.

Bu zamanda popüler olan tüm dizilerden farklı bir anlayışa sahip olan dizinin yönetmenliğini ise Kadri Beran Taşkın yapıyor.