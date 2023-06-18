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  4. En son Alanyaspor'u çalıştırmıştı! Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Düşünmek için süre istedi...

En son Alanyaspor'u çalıştırmıştı! Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Düşünmek için süre istedi...

18.06.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Pro Ligi’nde Persepolis ile girdiği şampiyonluk yarışında mağlup olan ve sezonu 3. sırada bitiren İstiklal, yeni sezona bilinen bir teknik direktörle girmeyi hedefliyor. İran ekibinin kulüpte görmek istediği en önemli ismin ise Ersun Yanal olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

İran Pro Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon hata yapmak istemeyen İstiklal, yeni bir teknik direktörle anlaşmak için harekete geçti. İran'ın köklü kulüplerinden olan İstiklal'in hedefindeki ismin ise Ersun Yanal olduğu ortaya çıktı.

BAŞKAN, TEKLİFİNİ İLETTİ

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Haber Global'in haberine göre İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti.

YANAL SÜRE İSTEDİ

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Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi.

SON OLARAK ALANYASPOR'DAYDI

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Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Akdeniz ekibinden 19 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı. Yanal, 2013/14 sezonunda ise Fenerbahçe'ye tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatmıştı.


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