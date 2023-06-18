En son Alanyaspor'u çalıştırmıştı! Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Düşünmek için süre istedi...

İran Pro Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon hata yapmak istemeyen İstiklal, yeni bir teknik direktörle anlaşmak için harekete geçti. İran'ın köklü kulüplerinden olan İstiklal'in hedefindeki ismin ise Ersun Yanal olduğu ortaya çıktı.

BAŞKAN, TEKLİFİNİ İLETTİ

Haber Global'in haberine göre İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti.

YANAL SÜRE İSTEDİ

Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi.

SON OLARAK ALANYASPOR'DAYDI

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Akdeniz ekibinden 19 Nisan 2023 tarihinde ayrılmıştı. Yanal, 2013/14 sezonunda ise Fenerbahçe'ye tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatmıştı.



