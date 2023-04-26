En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı artık bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal gibi isimlerin rol aldığı yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği En Son Babalar Duyar dizisi 2000'li yılların en popüler yapımları arasında yer alıyor.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren En Son Babalar Duyar dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizide Levent Ülgen'in hayat verdiği 'Hallederiz Kadir'in sevimli minik kızı Ceren'i canlandıran Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Jale Azaklı fazla kilolarından kurtuldu ve adeta bambaşka biri oldu.

Güzel oyuncu Jale Azaklı 1994 yılında doğdu. İstanbul'da dünyaya gelen Azaklı artık setlerde pek yer almıyor.

Biri Bizi Gözetliyor, Gelinim Olur Musun?, Popstar, Akademi Türkiye gibi yarışmalarda yer alan Jale Azaklı, Tatlı Hayat, Avrupa Yakası ve Dadı gibi birçok başarılı dizide rol almıştı.





