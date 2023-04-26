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En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı artık bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor

26.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi En Son Babalar Duyar'da Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Ekranların çocuk oyuncusu şimdilerde eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak yaşıyor.

En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı artık bambaşka biri! Görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal gibi isimlerin rol aldığı yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği En Son Babalar Duyar dizisi 2000'li yılların en popüler yapımları arasında yer alıyor.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren En Son Babalar Duyar dizisi oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Burger Ceren 2

Dizide Levent Ülgen'in hayat verdiği 'Hallederiz Kadir'in sevimli minik kızı Ceren'i canlandıran Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Burger Ceren 3

2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturan Jale Azaklı fazla kilolarından kurtuldu ve adeta bambaşka biri oldu.

Jale Azaklı 33

Güzel oyuncu Jale Azaklı 1994 yılında doğdu. İstanbul'da dünyaya gelen Azaklı artık setlerde pek yer almıyor.

Jale Azaklı 44

Biri Bizi Gözetliyor, Gelinim Olur Musun?, Popstar, Akademi Türkiye gibi yarışmalarda yer alan Jale Azaklı, Tatlı Hayat, Avrupa Yakası ve Dadı gibi birçok başarılı dizide rol almıştı.

Jale Azaklı 1

Jale Azaklı 2

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