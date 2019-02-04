En tatlı diyet: 4 günde 4 kilo verdiren muz diyeti

Hemen hemen herkes tarafından sevilen bir meyvedir muz. Diğer meyvelere oranla çok daha fazla doyurucu etkisi vardır. A, C, E ve K vitamini yönünden zengindir. Aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Muz, metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır.

İçeriğinin %74'ü sudur. Lifli bir meyvedir, bu sayede bağırsaklar nişasta türü fazla kilolara neden olan karbonhidratların emilimini güçlendirir.

Muz diyeti listesi

Kahvaltı:

İki bardak ılık su

Dilediğiniz kadar muz

Öğle:

Kalorisi düşük olan bir porsiyon yemek

Ara öğün:

Bir avuç fındık/ceviz/badem gibi çiğ kuru yemiş

Akşam:

Düşük kalorili bir porsiyon yemek

Diyet boyunca dikkat edilmesi gerekenler

4 gün boyunca akşam yemekleri 8'e kadar yenmiş olmalı.

Uyku diyetin önemli bir parçası. Günde 7/8 saat uygu muhakkak alınmalı.

Diyet boyunca alkol ve süt ürünleri yasak.

Yemeklerle birlikte ılık su tüketilmeli. Onun haricinde bolca su içilmeli.



