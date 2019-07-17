Mynet Trend

En tuhaf dolandırıcılık

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 4 bin lirasını kaptırdı.

En tuhaf dolandırıcılık

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve irtibat numarasını verdi.

İddiaya göre, daha sonra tanımadığı bir numaradan kendisini arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. Üyeliğinin aktifleştirilmesini talep eden O.Ç., banka yoluyla kendisini arayan kişiye 4 bin lira gönderdi.

Bir süre sonra para gönderdiği kişiyi arayan O.Ç., telefonlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan O.Ç., polis merkezine giderek başından geçeni anlattı.

O.Ç. ifadesinde, parasının iade edilmediğini öne sürerek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayaktaOsmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta
Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptıHamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı
Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktıSuriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon jigolo dolandırıcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı

Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı

Adana'da Suriyeli dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı

Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

İş vaadiyle kandırıp üzerine şirket kurdular

Telefonuna gelen mesaj hayatını kabusa çevirdi

Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu

İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar yükseldi!

Kuzey Anadolu Fayı'nda 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.