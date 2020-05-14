En uzak kabileleri ve kültürleri ziyaret eden Jimmy Nelson’dan nefes kesen fotoğraflar

Yok olmak üzere olan kültür ve topluluklara dikkat çekmek için yollara düşen fotoğrafçı Jimmy Nelson, projesi kapsamında çektiği fotoğrafları bir kitapta topladı.

Dünya çapında 250 bin kopya satılan kitap, tüm dünyada farklı tepkilerle karşılandı. İngiliz yerli halk aktivisti olan Stephen Corry, American Truthout dergisindeki makalesinde Jimmy Nelson’un çalışmalarını “Nelson’ın fotoğraflarının “hızla yok olan bir dünyanın eşsiz etnografik kayıtları” olduğuna yönelik iddiası yanlış. Hem de her açıdan. Bu fotoğraflar yalnızca fotoğrafçının hayal ürünü. Bu insanların şimdiye kadar nasıl göründükleriyle ve bu gün nasıl göründükleri arasında çok az ilişki var” sözleriyle eleştirmişti.

FOTOĞRAF SERGİSİ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Brezilya’daki Yawanawa Kabilesi’nden olan Nixiwaka Yawanawa, aynı zamanda yerli halkların hakları için çalışan Survival International’ın da bir üyesi. Nixiwaka Yawanawa kitabın Londra’daki Atlas Galerisi’nde düzenlenen sergisinden önce bir protesto gösterisi düzenlemişti.

Brezilya’daki Yanomami Kabilesi’nin sözcüsü Davi Kopenawa da Jimmy Nelson’ı “Bu adam fotoğraflarında yalnızca kendi fikirlerini dayatıyor, yerli insanlarla istediğini yapıyor” sözleriyle eleştirmişti.