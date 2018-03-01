En uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'dan olay sözler

Model olmak için uzun ve sancılı bir eğitim sürecinin geçmesi gerektiğini belirten Tuğçe Aral, "Kim model olmak istiyorsa mutlaka bunun eğitimini almalı.

Hatta imkanı varsa bu eğitimi yurt dışında almalı" diyerek kendi fikrini de belirtti.

İstanbul Moda Haftası gibi önemli organizasyonlarda ve yurt dışında podyumlara çıkan Tuğçe Aral sözlerine şöyle devam etti:

ESTETİKLE KAFAYI BOZMUŞ...

"Mankenlik benim asıl mesleğim. Ama tabii müziğe de meraklıyım ve bu yönde de ilerlemeye devam edeceğim.

Ayrıca estetikle kafayı bozmuş kadınları da anlamıyorum. Elbette birkaç küçük sihirli dokunuş yapılabilir ama bunu abartmak insanı güzelleştireceği yerde çirkinleştiriyor."

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