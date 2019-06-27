En yasadışı madde! Üçüncü göz uyuşturucusunun arkasındaki gerçek

Üçüncü göz ilacı olarak bilinen DMT, dünyadaki en yasadışı ilaç olarak da bilinir. DMT'yi kullanan birçok kişi, görünüşte tarif edilemez bir deneyim olarak adlandırılmıştır. Kullanıcılar farklı bir dünyaya girdiklerini iddia eder ve başka türlü yaşayamayacaklarını hisseder.

Psikolojiye göre günümüzde, maddeyi kullananlar uzaylılar, dev böcekler ve diğer olmayan manzaraları görüyor.

Öyleyse DMT tam olarak nedir?

Dimetheltrypatmine, bazı bitkilerde bulunabilen bir psychedelic ilaçtır. Aynı zamanda doğal olarak vücudumuzda üretilir. Dimeheltrypatmine, beyinde salgılanan, herkesin uykusunda rüya görmelerini ve deneyimlemelerini sağlayan bir kimyasaldır. Beyindeki bazı nörotransmiterler ile ilgilidir.

Görünüşe göre kullanıcılara rüya gibi bir durumda olma veya diğer durumlarda beden dışı deneyime sahip olma olanağı veriyor. Bu nedenle, “üçüncü göz ilacı” olarak da bilinir. Birçok kullanıcı, bu ilaçla “üçüncü gözüne” erişebileceklerini hissettiren bir zihin durumuna ulaşabileceklerini söyler.

Pek çok kişi, DMT kristallerini marihuana üstüne koyarak ve borudan geçirerek içer. Bir dakika içinde aktif hale gelen bu tehlikeli maddenin etkisi yaklaşık on dakika sürer.

Yukarıdaki video, biri DMT içtiğinde ne olacağını gösteriyor.

Uyarı: DMT yasadışı bir maddedir. Yutulmamalı veya içilmemelidir.

