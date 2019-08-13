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En yoğun göktaşı yağmuru Perseid'den muhteşem fotoğraflar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 08:16 | Son Güncelleme

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'nin birçok noktasından izlendi.

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'nin birçok notasında, izleyenlere muhteşem görüntüler sundu.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmuru, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ve Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi. Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı bulurken, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu.

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