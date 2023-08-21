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'En yüksek nafaka verenlerdenim' demişti! Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap gecikmedi! "Biraz insaf"

20.08.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siroz hastalığına yakalandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Ufuk Özkan, son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Ödediği miktar için 'En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir' diyen ünlü oyuncuya eski eşinden cevap gecikmedi.

Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının ardından eski eşiyle olan nafaka sorunuyla da oldukça konuşuluyor. Siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu bir süre önce eşinden boşanmıştı. Yüksek miktarda nafaka ödediğini söyleyen oyuncuya eski eşi sert çıktı.

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Özkan verdiği bir röportajda, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkan'ın, 'Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' sözlerine eski eşinden tepki geldi.

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Eski eş Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Özen, “Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL’ye indirmek istiyor.

"KENDİSİNİ CEM YILMAZ’LA, ACUN ILICALI’YLA KIYASLIYOR."

Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz’la, Acun Ilıcalı’yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor. Ben şu anda tekrar çalışmak zorundayım. İş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim. Asla paragöz bir kadın olmadım.

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Olsam böyle bir durumda olmazdık. Ama onun derdi bu ekonomik krizde daha az nafaka vermenin yolunu bulmak… Aslında Ufuk ilk defa hastaneye yatmıyor. Yıllar içinde çok defa hastaneye yattı ve tedaviler gördü. Bu dördüncü tedavisi görüşü… Çok badireler atlattık… Neler yaşamadım ki… Ben artık tükendim ve baktım hastalanıyorum. Ve çocuğum da hastalanacak. Birinin ona yetmesi gerekiyor. Ben boşanmak zorunda kaldım” dedi.

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