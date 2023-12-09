Ender Saraç ile ilgili iddialar gündem oldu! Canlı yayında mide bulandıran ifadeler: 'Ben ölürüm, biterim'

Ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, hakkında aile içi cinsel istismar başta olmak üzere çeşitli çirkin iddialar ortaya atıldı. En son eşi Benan Saraç'tan şiddet gördüğüne dair iddialarla gündeme gelen Ender Saraç ile ilgili ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.

Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder'in katıldığı canlı yayında anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Ender Saraç'ın eşi Benen Saraç'ın avukatı Yücel Önder, Söylemezsem Olmaz'da şunları aktardı:

"ÇOCUK ARTIK DAYANAMAMIŞ"

"Çocuğun kendisi okulun rehberlik servisine gidiyor. Rehber öğretmene durumu anlatıyor. Süreç öylelikle başlıyor. Okul dediğini yer MEB'e bağlı resmi bir kurum zaten. Okula söylediğiniz anda hukuki süreç başlıyor zaten, savcılığa gitmenize gerek yok. Çocuk artık dayanamamış, psikolojisi altüst olmuş, dersleri bozulmuş ve gitmiş durumu anlatmış.

"EŞİ, 2018-2019'DA EŞCİNSEL OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR"

Bu sürecin başlamasının temel sebebi, Benan Saraç'ın eşinin eşcinsel olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Bunu 2018-2019 yılları civarında öğreniyor. Öğrenince Ender Bey, 'Ben ölürüm, biterim. Beni bırakma. Bunlar önemli şeyler değil' diyerek eşinin eline ayağına kapanıyor. Bu olaydan sonra Benan Saraç evini ayırıyor. Kağıt üstünde evlilik devam ediyor ama fiziki bir birliktelik yok. Süreç devam ederken Ender Bey, çocuğuna annesiyle ilgili 'Eşcinsel' gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Çocuk anlamıyor bunu, annesine 'Babam böyle şeyler' söyledi diyor. Çocuk 14 yaşına gelince annesi zorlanıyor gerçeği söylüyor. Çocuk da geçmişte yaşadığı şeyleri düşününce daha iyi anlıyor.

"OĞLUM SEN KOKUYORSUN KALK BİR BANYO YAP"

Babası bunu çıplak banyoya sokuyor, sürekli bir banyoyo sokma hastalığı var adamda. Otururken 'Oğlum sen kokuyorsun kalk bir banyo yap. Oğlum sen neden banyo yapmıyorsun' diyor. Sürekli bir banyo... Yıkama işlemi bir dakika sürüyor. Sürekli popoya krem, ön bölgeye krem... Çocuk 'Acıtana kadar ön bölgemi okşuyor' diyor.

Ben neden detaylı konuşuyorum? Bu durumun anlaşılması için konuşuyorum. Çocuk babasının çıplak dolaştığını ve yanına sokulduğunu söylüyor.

Ender Bey, benim müvekkilimin para peşinde olduğunu, şizofren olduğunu söylerken hiçbir şey yok. Benim müvekkilim gerçek şeyleri söylerken problem var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durum süslü kelimelerle anlatılacak bir olay değil.

"BİZE TEBLİĞ EDİLEN BİR DAVA DİLEKÇESİ BİLE YOK"

Benim müvekkilim para peşinde olsaydı, onun eşcinsel olduğunu öğrendiği gün açardı tazminat davasını, istediği şeyleri alırdı. Boşanma davası 3-5 gündür devam eden bir mevzu. Bizim haberimiz bile yok davadan. Bize tebliğ edilen bir dava dilekçesi bile yok.

"BABASI MESAJLARI OKUYOR AMA CEVAP VERMİYOR"

Bu çocuk bu olayları öğrenince 'Köpek pozisyonuna getirmiştin, dakikalarca krem sürmüştün. Ne biçim adamsın' gibi mesajlar atıyor babasına. Babası mesajları okuyor ama cevap vermiyor. Ender Bey çok akıllı bir adam. Bu olayın yarın öbür gün ortaya çıkacağını hesap ederek harekete geçiyor. Eşini şizofren olduğu ve kendisine saldırdığı yönünde bir olayı gazetelere taşıyor. Daha sonra uzaklaştırma kararı alıyor. Uzaklaştırma kararı aldıktan sonra boşanma davası açıyor. İlerde bu iş çıkarsa ben gardımı alayım, 'Boşanma davası açmıştım, bana şizofren demişti' demek için o zamandan beri zemin hazırlıyor.

"HESAP EDEMEĞİ ŞEYLER VAR"

Ne hesapladıysa bugün onlar çıktı karşısında ama hesap edemediği şeyler var. Çocuğun ve annenin beyanı, kız kardeşinin görüp anlattığı şeyler var.

"BAŞKA BİR ERKEKLE OLAN GÖRÜNTÜLERİ"

Banyo görüntüleri benim öğrendiğim kadarıyla başka bir erkekle olan görüntüleri. Nasıl servis edildiğini ben de bilemiyorum.

"KENDİNCE BAZI ÖNLEMLER VE TEDBİRLER ALMIŞ"

Ender Bey'in eşi uzun zamandır eşcinsel olduğundan şüpheleniyor. Benan Saraç kendince bazı önlemler ve tedbirler almış. Tespit etmiş yüzde 100."





