Vücuduna 74 tüfek saçması isabet etti! Hala hayatta

Strait Times'ın aktardığına göre, Aceh Çevre Koruma Ajansı Şefi Sapto Aji Prabowo, 30 yaşında dişi bir orangutanın 74 havalı tüfek saçması isabet etmesine rağmen yaşadığını söyledi.

Prabowo'ya göre, orangutan bir köylünün tarlasındaki bir meyve ağacının altında bir aylık bebeği ile durumu kritik halde bulundu. Orangutan bebeği ile birlikte tarlaya geldikten sonra tehdit olarak görülüp savuşturulmaya çalışıldı.

Yetkililer hayvanları derhal kurtardı, ancak bebek orangutan yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti.

‘Hope' (Umut) adı verilen anne orangutan ise yavaş yavaş iyileşiyor ve yemek yemeye başlıyor.

Diğer yandan Ajans'ın Güvenlik Şefi de olayın sıradan bir vaka ya da içinde mafyanın parmağı olup olmadığını araştıracaklarını söyledi.

Maymunlara yönelik saldırıların suçları çiftçiler ve avcılar sorumlu tutuluyor. Geçen yıl da Endonezyalı dört adam bir orangutana havalı tüfekle 130 kez ateş etmeleri nedeniyle tutuklanmıştı.

