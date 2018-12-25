Endonezya'daki tsunami konser sırasında böyle geldi

Endonezya’da Krakatau Yanardağı'ndaki patlama sonrası meydana gelen tsunami büyük felakete yol açtı. Şu ana kadar 350'den fazla kişinin öldüğü, 1450'den fazla kişinin de yaralandığı felakette daha fazla kayıp yaşanmasından endişe ediliyor. Yaşanan bu olaya ait farklı görüntüler de sosyal medyada yayılıyor.

TESADÜFEN VİDEO KAYDINA ALINDI

Önceki gün tatil bölgesinde kıyı şeridinde kurulan bir sahnede verilen konser sırasında gelen tsunami dalgaları insanları yuttu. Tsunaminin geldiği anlar o sırada konseri çekmek isteyen bir kişinin cep telefonuna şans eseri kaydedildi. Felaket görüntüler bir anda sahneyi ve insanları yutarak tatil bölgesini sular altında bıraktı. Yüzerce ev, iş yeri ve otel sular altında kaldı.

Yanardağdaki patlama sesleri kıyı bölgesinden duyulurken, Tanjung Lesung bölgesindeki yetkililer, halkın sahil şeridinden uzaklaşmasını ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerinden bölgeden ayrılmasını istedi.



