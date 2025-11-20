Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Endonezya'nın Semeru Yanardağı'nda mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

ENDONEZYA'nın Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından mahsur kalan 178 dağcının kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya'nın Semeru Yanardağı'nda mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı

Endonezya basınında yer alan haberlere göre; Java Adası'nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı'nda gerçekleşen patlamanın ardından dün, dağ yolunda 178 kişi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanlara ulaşıldığı ve dağcıların tehlike bölgesinden uzak, güvenli bir alandan kademeli olarak iniş yapacakları kaydedildi.

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın faaliyetinin dün yerel saatle 18.11'de sona erdiğini ancak tekrar faaliyet olasılığına karşı hazırlıklı olmak için en yüksek seviyede alarm durumunun süreceğini aktardı. Patlama sırasında Semeru Dağı’nın yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğü de belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı yetkilileri de bölgede en fazla risk altında olan üç köydeki yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekya’da tren kazasıÇekya’da tren kazası
Kamboçya'da otobüs kazası: 13 ölü, 24 yaralıKamboçya'da otobüs kazası: 13 ölü, 24 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Endonezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.