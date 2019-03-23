Endonezya: Ülkeden kaçırılmaya çalışılan küçük orangutan havalimanında kurtarıldı

2 yaşındaki erkek orangutan kurtarıldığı sırada bir sepet içinde sakinleştirici etkisinde uyuyordu. Andrei Zhestkov isimli adamın Cuma akşamı Denpasar Havalimanı'nda yakalandığı açıklandı.

Zhestkov polis sorgusunda, küçük orangutanın bir arkadaşı tarafından 3 bin dolara satın alındığını ve sonra kendisine verildiğini söyledi.Polis gözetiminde olan Rus vatandaşı, mahkum olması halinde beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Ülke medyasına konuşan havalimanı karantina ofisi yetkilisi, "Rus adamın üzerinden uyuşturucu madde ve iğneler çıktığını, Güney Kore'deki uçak değişikliği sırasında yeniden hayvana iğne yapmayı planladığını" belirtti.

'EVCİL HAYVAN OLARAK BESLEYECEKTİM' SAVUNMASI

Aynı yolcunun bagajından 7 de kertenkele çıktığı açıklandı. 27 yaşındaki adamın polis ifadesinde, Rus olan arkadaşı tarafından bu hayvanları beslemek amaçlı olarak Rusya'ya götürmesinde sakınca olmadığına inandırıldığını söylediği belirtiliyor.

Kurtarılan genç orangutan, Bali Ulusal Kaynakları Koruma Kurumu tarafından korumaya alındı. Sumatra'nın derin ormanlarında yaşayan Tapanuli orangutanı, türünün en çok tehlike altındaki üyesi olarak tanımlanıyor.

