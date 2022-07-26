Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları ne iş yapar? Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Endüstri ürünleri tasarımı bölümünün amacı, seri üretime uygun her çeşit kullanım eşyasının kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlamaktır. Yeni ürün geliştirme sürecinde farklı disiplinler ile etkileşim halinde olup gerektiği zamanlarda süreçleri başarı ile yönetebilen endüstri ürünleri tasarımcıların yetiştirilmesi bölümün temel amaçları arasında yer alır.

Uygulamalı eğitimler ve proje süreçleri ile öğrencileri iş hayatına da hazırlar. Özel sektör ve kamu alanında pek çok iş imkanı bulunan bölümün faaliyet alanı oldukça geniştir. Tasarım, süreç yönetimi ve ürün geliştirme alanlarını kapsayan pek çok iş alanında endüstriyel tasarımcı olarak görev yapılabilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir?

Teknolojinin gelişimi ve seri üretimin çoğalması üretim sürecinde büyük değişikliklerin oluşmasını beraberinde getirdi.

Endüstri ürünleri tasarımı bölümünde seri üretimi yapılabilen her türden ürünün tasarımı, kullanılan malzemeleri, üretimi gibi süreçleri yöneten tasarımcılar yetiştirilmeye başlandı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde tasarım süreci uygulamalı olarak öğretilir ve stüdyolarda teknik bilgi, beceri dersleri ile iş hayatına hazırlık yapılır. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü dersleri donanımlı çalışma sınıflarında ve gerekli araç gereçler ile işlenerek eğitim boyunca öğrencilere teknik ve teorik bilgiler kazandırılır. Fotoğraf atölyesi, model yapım atölyesi ve 3 boyutlu yazıcılar bölümlerde en sık yararlanılan alanlar arasında yer alır.

Endüstri ürünleri tasarımı bölümünde öğrenciler renk, doku, malzeme ve ergonomi konusunda bilgilendirilirler. Öğretilen çizim teknikleri ile tasarımlarını ilk olarak kağıda çizip ardından güncel bilgisayar programları aracılığı ile tasarımlarını tamamlarlar. Tasarımları tamamlanan projeleri atölyede prototip haline getirirler. Farklı alanlarda detaylı eğitimler verilerek öğrencilerin tasarım süreci hakkında uzman olmaları sağlanır.

Bölüm dersleri şu şekildedir;

Renk ayarlama,

Konstruktif resim,

Ürün geliştirme felsefesi,

Tasarım,

Temel mekanik strüktür,

Protoip yapım yöntemleri,

Malzemeye dayalı yapım yöntemleri,

Antropometrik tasarım,

Karşılaştırmalı tasarım tarihi,

Bilgisayar destekli modelleme,

Eleştirel düşünme,

Karşılaştırmalı tasarım tarihi,

Yaratıcılık ve girişimcilik

Bunlar gibi pek çok ders öğrenim süreci boyunca teorik ve uygulamalı olarak verilir. Mezun olan öğrenciler endüstriyel tasarımcı olarak iş hayatına atılabilir. Çeşitli sektörlerde uzmanlık yapabilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Gelişen teknoloji ile birlikte değişen üretim ve tasarım süreci yeni iş dallarına da öncülük etmektedir. Bu iş dallarından biri de endüstriyel tasarımdır. Endüstriyel tasarımcı olmak isteyen bireylerin endüstri ürünleri tasarımı bölümünü okuması gerekir. Endüstri ürünleri tasarımı bölümünde 2 yıllık ön lisans eğitimi ve 4 yıllık lisans eğitimi almak mümkündür.

Aynı isimde olan bölüm lisans ya da ön lisans tercihi yapılarak okunabilir. 2 yıllık bölüm TYT puanı ile alım yapar. 4 yıllık lisans eğitimi için sayısal puanı tercih için gereklidir. Kariyer alanında ve iş sektöründe lisans ve ön lisans eğitimi fark oluşturabilir. 2 yıllık endüstri ürünleri tasarımı bölümünden mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile farklı bölümlerde lisans eğitimini de tamamlayabilirler. Ön lisans ve lisans bölümleri arasında ders farklılıkları da bulunur.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları İş İmkanları

Üretilecek olan ürünler için konsept ya da endüstriyel tasarımlar geliştiren endüstri ürünleri bölümü, oldukça revaçta olan bölümler arasında yer alır. Peki Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunları ne iş yapar? Genel olarak otomobil, ev eşyaları ve mobilyalar gibi ürün kategorileri alanlarında uzmanlaşan mezunlar, bu sektördeki iş imkanlarını değerlendirir.

Başta teknoloji şirketleri olmak üzere pek çok alanda endüstriyel tasarımcı olarak çalışma imkanı vardır. Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları bulunduğu gibi kamusal alanda da işe başlamaları mümkündür.

Araştırma ve geliştirme departmanları, bölüm mezunlarının oldukça fazla istihdam sağladığı yerlerdendir. Özel olarak kendi ofisini açmak isteyen mezunlar diğer firmalara danışmanlık hizmeti vererek iş kurabilirler. İç mimarlık ofislerinde, dekorasyon alanlarında endüstriyel tasarımcı olarak iş yapabilirler. Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları da tasarım, ürün geliştirme ve benzer alanlarda çeşitlilik gösterir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Endüstriyel tasarımcıların kariyer alanında oldukça geniş istihdam elde etme imkanları bulunur. Bu bölümün mezunları tasarım sektöründe, endüstriyel tasarım şirketlerinde, otomotiv sektöründe, beyaz eşya firmalarında ve tasarım atölyelerinde işe girebilirler. Ayrıca tasarıma dayalı danışmanlık sektöründe çalışabilirler. Endüstriyel tasarımcılar sadece ürün üretmez, aynı zamanda üretilecek ürünlerin aşamalarını da takip eder.

Bölüm mezunları gündelik hayatta kullanılan nesnelerin tasarımından ve süreçlerin oluşturulmasından sorumludur. Endüstriyel tasarımcıların iş ağı oldukça geniştir. Mühendislik, tasarım ve yaratıcı sanatlar gibi alanlar ile yakın olarak etkileşim içinde olan bölüme hemen her sektörde ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda özel sektörde ve kamuda endüstriyel tasarımcılara istihdam imkanı vardır.

Özel sektörde işler genellikle endüstriyel ve yerel market için üretilen ürünleri kapsar. Kamuda iş imkanları ise oldukça geniştir. Kamusal alanlardaki bilgi noktalarının tasarlanmasından itfaiye ve polislerin ekipman tasarımlarına uzanan geniş bir faaliyet ağı vardır.



