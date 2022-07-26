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Ebelik mezunları ne iş yapar? Ebelik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

24.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebelik sağlık sektöründe en önemli bölümlerden birisi olarak bilinmektedir. Ebelik, doğum öncesinden itibaren başlayan süreçte gebelik tanısı koyarak, ilerleyen zamanda bebeğin durumunu kontrol eden, gerekli önemleri alan ve doğum esnasında doktora yardımcı olan bireylerin yetiştirildiği bir meslektir. Doğum esnasında doktorun olmadığı yerlerde doğum yaptırabilme yetkisine sahiptir. Eğitim süresi 4 yıl olan Ebelik Bölümü mezunları ne iş yapar, hangi dersleri alır?

Ebelik mezunları ne iş yapar? Ebelik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ebelik Bölümü, ülkemizde doğum oranlarının fazla olması nedeniyle sağlıklı bir doğum gerçekleşebilmesi için en fazla ihtiyaç duyulan bölümlerden birisidir. Bölümün atama oranı yüksek olduğu için mezunların büyük çoğunluğu kamu kurumlarında görevlerine başlayabilir. Dileyen mezunlar iş hayatlarına özel hastanelerde devam edebilmektedir. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Ebelik Lisans Diploması” ile “Ebe” unvanını alırlar.

Ebelik Bölümü Nedir?

Ebelik Bölümü, ülkemizdeki doğum oranlarının yüksek olması nedeniyle uzman kişilere olan ihtiyacın güç geçtikçe artmasıyla birlikte, alanında bilgili ve gerektiğinde sorumluluk alabilen insanların yetiştirildiği, insanlarla iletişim noktasında çok önemli bir yere sahip olan, verilen eğitim sonucunda mezun olduklarında alanlarında bilgi birikimi yüksek insanların eğitim gördüğü bir bölümdür.

Ebelik Bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimine sahiptir. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler; temizliğine önem veren, bazı durumlarda hızlı ve doğru kararlar alabilen, her durumda sakin kalabilmeyi başarabilen, insanlarla iletişim seviyesi üst düzey olan, planlı olmasının yanı sıra iş takibini yapabilmeleri gerekmektedir. Bu bölümü tercih edecek kişilerin soğukkanlı olmaları kendilerine oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Ayrıca ülkemizde Ebelik bölümünü sadece kadınlar tarafından tercih edilebilmektedir. Erkekler bu bölümü tercih edemezler.

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Ebelik Mezunları Ne İş Yapar?

Ebelik Bölümü mezunları gebelik tanısından itibaren geçen bütün süreçte yer alan, gerektiğinde müdahale yapabilme yetkinliğine sahip olan, aile ile aralarında sıkı bağlar kuran, alanında yetkin kişilerdir.

Ebelik bölümü mezunları gebelik sürecinden itibaren gerekli kontrolleri yapar, aile ile sürekli iletişimde olarak bilgilendirmeler yapar, doğum esnasında doktora yardım eder, eğer doktor yoksa yetkin kişi olarak doğumu gerçekleştirir, doğum sonrasında annenin bakımına yardımcı olur, sağlık kurumlarında çocukların 6 yaşına kadar olan aşıların yapılması ebenin yapmış olduğu bazı işlerdendir.

Bölüm mezunları bir ailenin bebek sahibi olduklarını öğrendikleri andan, doğum anına kadar geçen bütün süreçte yer alırlar.

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Ebelik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Ebelik bölümü için eğitim süresi 4 yıl lisans eğitimi olarak belirlenmiştir. Bölümü okuyacak kişilerin olaylar karşısında soğukkanlı olup, daha öncesinde eğitimini aldıkları şekilde uygulamalar yapıp, insanlarla doğru iletişim kurabilen, sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşmak için çalışmalıdırlar.

Ebelik Bölümü öğrencileri eğitim hayatları süresince kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve temel tıp dersleri gibi bölüm için önemli dersleri görürler.

Eğitim hayatları boyunca birçok teorik ve uygulamalı dersler ile karşılaşırlar. Yaptıkları stajlarla birlikte teoride ve uygulamada öğrendiklerini bir araya getirerek alanlarında uzman kişiler olmaları sağlanır. Uygulamalı derslerini ve stajlarını genellikle hastane, doğum evi gibi yerlerde almaktadırlar.

ebelik

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini Ebelik Bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

  • Anatomi
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar
  • Mikrobiyoloji – Parazitoloji
  • Fizyoloji
  • Biyokimya
  • Genetik
  • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
  • Ruh Sağlığı
  • Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar
  • İnsan Davranışları ve İletişim Becerileri
  • Aile Planlaması
  • Ebelik Tarihi ve Deontoloji
  • Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem

Ebelik Bölümü dersleri, anatomi, kadın ve çocuk sağlığı gibi kapsayıcı konulardan oluşmaktadır. Bölüm dersleri teorik olduğu kadar uygulamalı derslerin de fazla olması sebebiyle mezun olacak öğrencilerin önceden deneyim kazanmaları planlanmıştır.

Kamuda ve özel sektörde diğer meslek dallarına göre daha rahat iş imkanı bulabilen Ebelik bölümü, tercih noktasında ön sıralarda yer almaktadır. 4 yıllık eğitim hayatlarında derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler “Ebelik Lisans Diploması” ve “Ebe” unvanını almaya hak kazanmış olurlar. Peki Ebelik mezunları nerelerde çalışır?

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Ebelik Bölümü Kamuda İş Olanakları

Nüfusun sürekli artmaya devam ettiği, aile planlaması ve hizmetlerinin doğru bir şekilde yerine getirildiği, sağlık hizmetlerinde sosyalleştirmenin devam ettiği süreçte Ebelere her zaman ihtiyaç vardır. Bu sebeplerden ötürü Ebelik Bölümün mezunları iş imkanları açısından bakacak olursak, sektörde farklı iş kollarında çalışma imkanı bulabildikleri söylenebilir.

Ebelik mezunlarının kamuda iş olanakları bir hayli fazladır. Bunlar; sağlık bakanlığına bağlı hastaneler, doğum kliniği, sağlık ocakları, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, gezici ebeler, ya da isterlerse yüksek lisans yaparak alanlarında öğretim görevlisi gibi birçok alanda iş bulabilme şansları vardır.

Yapılan araştırmalarda Ebelik Bölümü mezunlarının kurumlarda çalışma oranına bakıldığında, mezunların yarısı devlet hastanelerinde çalışırken, daha sonrasında en yüksek oran aile hekimliği olarak gelmektedir. Bu veriler neticesinde bölüme ayrılan atama sayısının oldukça fazla olduğunu ve mezunların çoğunun devlet hastanelerinde çalıştıklarını söylemek mümkündür.

Ebelik Bölümü Özel Sektörde İş Olanakları

Ebelik mezunlarının özel sektörde iş olanakları en az kamu kurumlarında olduğu gibi çok çeşitlidir. Aile planlanmasının önem kazandığı, bir yandan doğum hızının gün geçtikçe artmaya devam ettiği, doğum sırasında gerçekleşen ölümleri ortadan kaldırabilmek adına var olan Ebelik Bölümü mezunlarının özel sektörde de iş bulabilme olanakları oldukça fazladır.

Ebelik Bölümü mezunlarının çalışabilecekleri bazı yerler ise; özel hastaneler, jinekolog merkezleri, kısırlık servisi, özel doğum klinikleri gibi birçok yerde hizmet verebilirler.

Ebelik mezunları iş imkanları gelişmekte olan bir ülke olmamızdan dolayı, nüfus planlanması, ailelerin sağlığı hakkında bireylerin bilinçlendirilmesi, kırsal alanda gerçekleşen doğumlarda ölüm oranını azaltma, doğum sonrasında anne ve bebeğin bakımı için aileyi bilgilendirme gibi konular varlığını sürekli olarak devam ettireceğinden ötürü bu meslek dalına olan ihtiyaç bitmeyecektir.

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