Felsefe mezunları ne iş yapar? Felsefe bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gerçeğin, varoluşun, bilginin ve ahlakın doğasının, temelinin ne olduğuna dair derinlemesine yapılan sorgulayıcı çalışmalara verilen genel ad felsefedir. Farklı dillerde karşılığı bilgelik sevgisi olan felsefe, ülkemizde birçok üniversite tarafından eğitimi verilen bir bilim dalıdır. Felsefe mezunları iş imkanları nelerdir, eğitim süresi kaç yıldır ve bölüm dersleri nelerdir?

Felsefe bölümü nedir?

Felsefe bölümü, bilgiden maddeye kadar evrende var olan birçok olgunun kapsamı ve kaynağını, insanın dünyadaki yerini ve rolünü, doğru iyi ve yanlışın, kötünün tam olarak ne olduğunu en detaylı şekilde inceleyen ve araştıran, bu inceleme ve araştırma sonucunda farklı düşünceler üretebilen felsefeciler eğiten bir lisans bölümüdür. Çeşitli alt bölümlere sahip olan felsefe, insanın neden hayal kurduğundan gerçekten özgür olup olmadığımıza kadar akla gelecek her şeyi ele alır.

Yalnızca örgün değil aynı zaman açık öğretim bünyesinde de eğitim veren ve bu yüzden en çok mezun veren ancak en az tercih edilen bölümlerden biridir. İnsanların dünyayı deneyimleme şeklini analiz edebilmek için mantık ve akıl araçlarını kullanan bir bilimdir. İnsanın kim olduğuyla alakalı en temel soruların ele alınmasını içeren bu bölüm, tarihin ışığıyla günümüze kadar gelmiş felsefi düşünceleri inceler. Etkili akıl yürütme yöntemleri ve tutarlı argümanlar oluşturma teknikleri ile kişinin ikna edici yazma yeteneğinin geliştirildiği bu bölümde aynı zamanda mantıksal ve eleştirel düşünceler de geliştirilmeye çalışılır.

Felsefe bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Birçok deneme, birbirinden farklı felsefi kuramları detaylı şekilde tartışma ve ikna edici şekilde metin oluşturma, felsefeyi daha fazla keşfedebilme ve ileride iyi bir felsefe eğitmeni olma gibi fırsatların öğrencilere sunulduğu felsefe bölümü için eğitim süresi 4 yıldır. Felsefe bölümüne girebilmek ve 4 yıllık lisans eğitimi alabilmek için TYT ve AYT sınavlarının eşit ağırlık puan türünden yeterli puanı almak gerekir.

Felsefe bölümü dersleri nelerdir?

Kendisini sürekli olarak geliştirmeyi ve farklı kültürleri araştırmayı seven kişilerin tercih edebileceği bölümlerden biri olan felsefe bölümünü okumak için tercih edecek kişide öncelikle dikkat ve sabır üst seviyede olmalıdır. Ekip çalışmasını seven ve farklı düşüncelere saygı duyabilen kişiler aynı zamanda son derece detaylı şekilde incelenen filozoflar ve felsefi düşüncelere karşı sabırlı olmalı ve dikkatlice incelemelidir. Her üniversitede farklı dersler verilse bile genellikle Felsefe bölümü dersleri şunlardır;

17, 18 ve 19. yy. Felsefesi

Bilgi Kuramı

Bilim Felsefesi

Çağdaş Felsefe

Etik

Felsefe İçin İngilizce

Felsefe Tarihi

Felsefeye Giriş

Felsefi Araştırma ve Yazı

Felsefi Estetik

İlkçağ, Ortaçağ Felsefesi

İnformel Mantık

Matematiğin Temelleri

Sembolik Mantık

Varlık Felsefesi

Felsefe mezunları ne iş yapar?

Felsefe bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektör kurum ve kuruluşlarında, işletmelerde, şirketlerde çalışma fırsatı bulabilirler. Felsefe öğrencileri mezun olduktan sonra felsefeci unvanı kazanırlar. Aynı zamanda kurumlarda, kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı, eğitim planlama, kültür tanıtım planlayıcısı, yazarlık, editörlük gibi birçok işi yapabilirler. Aynı zamanda bölüm mezunları, formasyon olarak okullarda tarih ve felsefe öğretmenliği yapabilirler. Yüksek lisans, doktora yaparak üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilirler.

Felsefe mezunları nerelerde çalışır?

Felsefe mezunları TRT, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi bakanlıklar, resmi gazeteler gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel dershaneler, şirketler, yayınevleri gibi özel kurumlarda da çalışabilirler.

Felsefe mezunları iş imkanları konusundan şanslı bir meslek grubunda yer alır çünkü akla gelebilecek her alanda çalışma imkanı bulabilecek bir meslektir. Felsefe bölümünden mezun olan kişiler günümüzden birbirinden farklı birçok alanda çalışma imkanı bulabilir. Öğrenciler öğretim hayatları boyunca edindikleri doğru şekilde akıl yürütebilme ve eleştiri yeteneklerinin yanı sıra kaliteli içerik üretebilme kabiliyetleri, açıklayıcı ve inandırıcı şekilde konuşabilme gibi yetenekler sayesinde basın-yayın-televizyon, radyo, reklamcılık, halkla ilişkiler, hastaneler, turizm, yönetim, pazarlama gibi birçok alanda rahatlıkla iş imkanı bulabilirler.

Felsefe mezunlarının kamuda iş olanakları şu şekildedir;

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

TBMM

Devlet okulları

Üniversiteler

Devlet hastaneleri

TRT

THY

Felsefe mezunlarının özel sektörde iş olanakları şu şekildedir;