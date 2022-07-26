Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar? Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Beyaz perde de ya da parlak ekranlarda izlediğimiz her yapımın bitişinde emeği geçen, o yapımda oynamış veya o yapıma bir şeyler katmış kişilerin isimleri geçer. Bu isimler arasında yer almak isteyenlerin okuması gereken bölümlerden biri film tasarımı ve yönetmenliği bölümüdür. Yönetmen, senarist, yapımcı gibi sık sık duyduğumuz kavramların mutfağı olan bu bölümün mezunları nerelerde çalışır?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü nedir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, öğrencilere sinema sektörünü yakından tanıma fırsatı sunar. Genelde sinema ve bu alandaki diğer sektörlere merakı olan, sahnenin hem önünde hem de arkasında yer almak isteyen kişilerin yöneldiği bir bölümdür.

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü adından da anlaşılacağı gibi film tasarımından yönetmenliğe, ses düzenlemeden senaristliğe kadar sinema sektörüyle alakalı her işin öğretildiği bir bölümdür. Son zamanların en popüler bölümlerinden biri olan film tasarımı ve yönetmenliği bölümü oldukça eğlenceli ve ilgi çekici bölümler arasında yer alır. Bu bölümünden mezun olanların çalışma fırsatı bulduğu alanlar genellikle sinema, film ve dizi projeleri üzerinedir. Uygulama yoğunluklu bir ders planıyla eğitim verir.

Bölümün en büyük amacı, yapımcı, yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni ve kurgucu gibi sinema sektörüne yönelik işlere ilgisi olan kişileri eğitip sinema ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaktır.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, ÖSYM tarafından yapılan AYT ve TYT sınavlarında başarılı olmuş öğrencileri bünyesine kabul eder. 4 yıllık eğitim verilen bu bölümde öğrenciler mezun olabilmek için 240 AKTS krediyi tamamlamalı ve okullarının belirlediği mezuniyet şartlarını yerine getirmelidir.

Bu bölümün öğrencileri 8 dönemlik eğitim süresince film tasarımından film kültürüne kadar birçok alanda çeşitli teorik ve uygulamalı dersler görmektedir. Her üniversite farklı müfredata sahip olsa bile genel olarak Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü dersleri şunlardır;

Çağdaş Sinema Tarihi,

Sinema Dili,

Yönetmenliğe Giriş,

Sinema Sosyolojisi,

Dünya Sinema Tarihi,

Senaryo Yazımına Giriş,

Türk Sinema Tarihi,

Yabancı Sinema Tarihi,

Görüntü Tasarımı,

Kurgu Tasarımı,

Yönetim Tasarımı,

Yapım Tasarımı.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler hayatlarını sinema ve dizi sektöründe çalışarak devam ettirirler. Sektör içerisinde yer alan kişiler, yapımcılıktan yönetmenliğe kadar sektörün her alanında rahatlıkla iş bulabilirler. Mezunlar yardımcı yönetmenlik, yönetmen asistanlığı, ses ve görüntü yönetmenliği, asistanlığı, kurgu ve yapım işleri de yapabilirler. Yeteneği olan kişiler bu sektörde kanal sahipliğinden oyunculuğa, genel yayın yönetmenliğinden kamera arkasındaki birçok işe kadar çalışma imkanı bulabilirler.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olup alanda uzmanlaşan kişiler senarist, yapımcı, yönetmen, kurgucu ve görüntü yönetmeni gibi çeşitli unvanlarla televizyon ve sinema film yapım firmaları, diziler, radyolar, yayın evlerinde çalışabilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişiler eğitim kurumlarında iş hayatlarına devam edebilirler.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları iş imkanları

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyim sayesinde film ve dizi sektöründe çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Her geçen gün farklı ve yeni projelerin ortaya çıktığı sektörde, birçok iş imkanına sahip film tasarımı ve yönetmenliği mezunları ister kamuda ister özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları şunlardır,

Devlet kanallarında yönetmenlik, proje yöneticiliği, dizi ve film senaristliği, yapımcılık, oyunculuk gibi birçok iş imkanına sahiptir. Aynı zamanda yine devlet radyolarında yayıncılık, ses yönetmenliği gibi pek çok iş imkanına da sahiptir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise şu şekildedir;

Özel radyo ve televizyon kanallarında, sinema filmlerinde, internet üzerinden yayın yapan kurum ve kuruluşların tanıtım filmlerinde yönetmenlik, dizi ve film senaristliği, yapımcılık, asistanlık, görüntü ve ses yönetmenliği, kurgu ekibinde yer almak gibi birçok iş imkanına sahiptir.



