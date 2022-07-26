EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar? Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar? Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

25.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite okumak, geleceğe dair hayaller, başarılı bir iş hayatı her insanın aklında dönüp duran konulardan biridir. Çeşitli bölümleri tercih etmek isteyen öğrenciler, hayatlarına yön verecek okulu seçerken hayallerini, sevdikleri şeyleri de ön planda tutuyor. Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü ismi kadar verdiği eğitim ve sonrasında sunduğu iş imkanlarıyla da oldukça ilgi çeken bir bölümdür. Peki film tasarımı ve yönetmenliği mezunları ne iş yapar?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar? Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Beyaz perde de ya da parlak ekranlarda izlediğimiz her yapımın bitişinde emeği geçen, o yapımda oynamış veya o yapıma bir şeyler katmış kişilerin isimleri geçer. Bu isimler arasında yer almak isteyenlerin okuması gereken bölümlerden biri film tasarımı ve yönetmenliği bölümüdür. Yönetmen, senarist, yapımcı gibi sık sık duyduğumuz kavramların mutfağı olan bu bölümün mezunları nerelerde çalışır?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü nedir?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, öğrencilere sinema sektörünü yakından tanıma fırsatı sunar. Genelde sinema ve bu alandaki diğer sektörlere merakı olan, sahnenin hem önünde hem de arkasında yer almak isteyen kişilerin yöneldiği bir bölümdür.

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü adından da anlaşılacağı gibi film tasarımından yönetmenliğe, ses düzenlemeden senaristliğe kadar sinema sektörüyle alakalı her işin öğretildiği bir bölümdür. Son zamanların en popüler bölümlerinden biri olan film tasarımı ve yönetmenliği bölümü oldukça eğlenceli ve ilgi çekici bölümler arasında yer alır. Bu bölümünden mezun olanların çalışma fırsatı bulduğu alanlar genellikle sinema, film ve dizi projeleri üzerinedir. Uygulama yoğunluklu bir ders planıyla eğitim verir.

Bölümün en büyük amacı, yapımcı, yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni ve kurgucu gibi sinema sektörüne yönelik işlere ilgisi olan kişileri eğitip sinema ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırmaktır.

Ebelik mezunları ne iş yapar? Ebelik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Ebelik mezunları ne iş yapar? Ebelik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü, ÖSYM tarafından yapılan AYT ve TYT sınavlarında başarılı olmuş öğrencileri bünyesine kabul eder. 4 yıllık eğitim verilen bu bölümde öğrenciler mezun olabilmek için 240 AKTS krediyi tamamlamalı ve okullarının belirlediği mezuniyet şartlarını yerine getirmelidir.

Bu bölümün öğrencileri 8 dönemlik eğitim süresince film tasarımından film kültürüne kadar birçok alanda çeşitli teorik ve uygulamalı dersler görmektedir. Her üniversite farklı müfredata sahip olsa bile genel olarak Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümü dersleri şunlardır;

  • Çağdaş Sinema Tarihi,
  • Sinema Dili,
  • Yönetmenliğe Giriş,
  • Sinema Sosyolojisi,
  • Dünya Sinema Tarihi,
  • Senaryo Yazımına Giriş,
  • Türk Sinema Tarihi,
  • Yabancı Sinema Tarihi,
  • Görüntü Tasarımı,
  • Kurgu Tasarımı,
  • Yönetim Tasarımı,
  • Yapım Tasarımı.

film-tasa

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları ne iş yapar?

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler hayatlarını sinema ve dizi sektöründe çalışarak devam ettirirler. Sektör içerisinde yer alan kişiler, yapımcılıktan yönetmenliğe kadar sektörün her alanında rahatlıkla iş bulabilirler. Mezunlar yardımcı yönetmenlik, yönetmen asistanlığı, ses ve görüntü yönetmenliği, asistanlığı, kurgu ve yapım işleri de yapabilirler. Yeteneği olan kişiler bu sektörde kanal sahipliğinden oyunculuğa, genel yayın yönetmenliğinden kamera arkasındaki birçok işe kadar çalışma imkanı bulabilirler.

Felsefe mezunları ne iş yapar? Felsefe bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Felsefe mezunları ne iş yapar? Felsefe bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olup alanda uzmanlaşan kişiler senarist, yapımcı, yönetmen, kurgucu ve görüntü yönetmeni gibi çeşitli unvanlarla televizyon ve sinema film yapım firmaları, diziler, radyolar, yayın evlerinde çalışabilirler. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan kişiler eğitim kurumlarında iş hayatlarına devam edebilirler.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunları iş imkanları

Film tasarımı ve yönetmenliği bölümü öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyim sayesinde film ve dizi sektöründe çeşitli iş imkanlarına sahiptir. Her geçen gün farklı ve yeni projelerin ortaya çıktığı sektörde, birçok iş imkanına sahip film tasarımı ve yönetmenliği mezunları ister kamuda ister özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları şunlardır,

Devlet kanallarında yönetmenlik, proje yöneticiliği, dizi ve film senaristliği, yapımcılık, oyunculuk gibi birçok iş imkanına sahiptir. Aynı zamanda yine devlet radyolarında yayıncılık, ses yönetmenliği gibi pek çok iş imkanına da sahiptir.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise şu şekildedir;

Özel radyo ve televizyon kanallarında, sinema filmlerinde, internet üzerinden yayın yapan kurum ve kuruluşların tanıtım filmlerinde yönetmenlik, dizi ve film senaristliği, yapımcılık, asistanlık, görüntü ve ses yönetmenliği, kurgu ekibinde yer almak gibi birçok iş imkanına sahiptir.

İç Mekan Tasarımı mezunları ne iş yapar? İç Mekan Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?İç Mekan Tasarımı mezunları ne iş yapar? İç Mekan Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
YKS üniversite taban puanları 2022!YKS üniversite taban puanları 2022!
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: O bölümü seçenlere 36 bin TL ödenecekBinlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: O bölümü seçenlere 36 bin TL ödenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Beklenen açıklama geldi! Bakan Özer, canlı yayında tarih verdi

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.