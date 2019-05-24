Enes Batur'dan evlilik açıklaması: Hayatımın en doğru kararını aldım

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesini paylaşarak sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıklamıştı.

Enes Batur, dün akşam düzenlenen bir törenle Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Ünlü YouTuber'ın düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ancak Enes Batur'un takipçileri evlendiğine inanmadı.

Youtube'da 10 milyon takipçisi olan Batur'un yakında vizyona girecek filmi için reklam yaptığı söylenirken, bazı takipçileri ise bu organizasyonun yeni filmden bir sahne için gerçekleştiğini iddia etti.

Enes Batur bugün de yeni paylaşımlar yaptı. Düğünden fotoğraflarını paylaşan Batur şu mesajı yayınladı:

"21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim.

Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı... Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum. Sizler ve diğerleri için tek temennim, bu mutluluğu yaşamaktan korkmayın. Unutmayın, hiçbir şey için erken, hiçbir şey için geç değildir..."

Ancak paylaşımda dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı. Enes Batur'un son paylaşımında yanında yer alan kişi oyuncu Damla Aslanalp'dı. Batur fotoğraflarda Aslanalp'ı da etiketledi. Aslanalp, Batur'un son filminde rol alıyor. Bu paylaşım, Batur'un takipçilerinin 'reklam' iddiasını doğrular nitelikteydi.

