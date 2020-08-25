Enes Batur evine helikopter pisti mi yaptırdı? 'Şakam anlaşılmamış'

Ecenaz Üçer ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Enes Batur, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı yeni paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Enes Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdığı haberleriyle gündemdeydi.

Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak Batur aslında evine helikopter pisti yaptırmamıştı.

'ŞAKAM ANLAŞILMAMIŞ'

Lüks aracıyla ilgili çıkan haberleri ti'ye almaya çalışan Batur bu görüntüyle bir gönderme yapmıştı. Ancak evine helikopter pisti yaptırdı haberleri sonrası Batur yeniden bir açıklama yaparak "Tabii ki helikopter pisti değildi ama şakam anlaşılmamış. Bu beni üzdü. Daireden son çıkan kazanır videosu çekiyoruz bu pist o sebeple var" dedi.

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp'ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer'le yeni bir aşka yelken açtı.

Genç çift önceki günlerde Nişantaşı'ndaki City's AVM'den çıkarken görüntülenmişti. Enes Batur ve Ecenaz Üçer AVM'den, Batur'un geçen yıl 1.5 milyon liraya aldığı BMW i8 model arabasıyla ayrılmıştı.

Batur'un lüks arabası gündem olmuştu.

