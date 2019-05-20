Enes Batur Gerçek Kahraman filmi fragmanı

Enes Batur 2, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin devam halkası. Komedi türündeki filmin yapımcılığını TME Films ve Eren Medya üstleniyor. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı.