Mynet Trend

Enes Batur Gerçek Kahraman filmi fragmanı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber Enes Batur 2. filmiyle beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor. İlk filminde içe dönük bir karakteri canlandıran ünlü Youtuber'ın sevenleri bu kez bambaşka bir Enes Batur görmek için bekliyor. İşte Enes Batur Gerçek Kahraman fragmanı...

Enes Batur Gerçek Kahraman filmi fragmanı

Enes Batur 2, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin devam halkası. Komedi türündeki filmin yapımcılığını TME Films ve Eren Medya üstleniyor. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı.


PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı! Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enes Batur Gerçek Kahraman fragman sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı!

Komediseverler kahkaha dolu anlara hazır olun!

Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

Malefiz: Kötülüğün Gücü fragmanı yayınlandı!

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı

Game of Thrones finalinde bir bomba daha! Su şişesi 'unutuldu'

Kahve bardağından sonra bir bomba skandal daha!

Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Hangi oyuncular ayrılıyor?

Yasak Elma'ya üç oyuncu birden veda ediyor!

Hakan: Muhafız'ın 3. sezon kadrosu belli oldu

Çukur'un güzel oyuncusu kadroya dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.