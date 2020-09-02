MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!

Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kendisine ait bir Youtube kanalı olan sosyal medya fenomeni Enes Batur yeni ilişkisiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Enes Batur’un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer’in Instagram hesabındaki mavi tik ise takipçilerini şaşırttı.

Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!

Youtube’da çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Enes Batur popülerliğini beyaz perdeye de taşımayı başardı. 2018 yılında ‘Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi’ filminde rol alan genç Youtuber, 2019 yılında ‘Enes Batur Gerçek Kahraman’ filminde de boy gösterdi. Sinema filmleriyle gişede başarı elde eden Enes Batur o dönemlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Başak Karahan’la ilişki yaşıyordu. Başak Karahan ile ilişkisini sonlandıran Enes Batur’un adı bir süre rol arkadaşı Damla Aslanalp ile anıldı. Hatta ikilinin evlendiği iddia edildi. Çıkan haberlere Damla Aslanalp cephesinden yalanlama geldi.

Damla Aslanalp’le evlendiği konuşulan Enes Batur yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Nişantaşı’ndaki alışveriş merkezi çıkışında kameralara yakalanan Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Enes Batur’un sevgilisini merak edenler Ecenaz Üçer’in Instagram hesabına adeta hücum etti. Ecenaz Üçer’in 117 bin olan Instagram takipçi sayısı gündeme gelmesinin ardından 178 bin’e yükseldi. Ecenaz Üçer’in mavi tik alması ise
takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detayEnes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Şaşırtan detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Esra Erol'da akıl almaz ilişki
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te elemeye kalan isimler belli oldu
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
7. Koğuştaki Mucize filmi hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir?
Rekor kıran film televizyonda yayınlanacak!
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık kimin oldu?
MasterChef'te kazanan belli oldu
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım
Survivor itirafıyla şaşırttı: Kaçmaya çalıştım
Demet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu
Burs verdiğim çocuklar adam oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.