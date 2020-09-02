Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!

Youtube’da çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Enes Batur popülerliğini beyaz perdeye de taşımayı başardı. 2018 yılında ‘Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi’ filminde rol alan genç Youtuber, 2019 yılında ‘Enes Batur Gerçek Kahraman’ filminde de boy gösterdi. Sinema filmleriyle gişede başarı elde eden Enes Batur o dönemlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Başak Karahan’la ilişki yaşıyordu. Başak Karahan ile ilişkisini sonlandıran Enes Batur’un adı bir süre rol arkadaşı Damla Aslanalp ile anıldı. Hatta ikilinin evlendiği iddia edildi. Çıkan haberlere Damla Aslanalp cephesinden yalanlama geldi.

Damla Aslanalp’le evlendiği konuşulan Enes Batur yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Nişantaşı’ndaki alışveriş merkezi çıkışında kameralara yakalanan Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Enes Batur’un sevgilisini merak edenler Ecenaz Üçer’in Instagram hesabına adeta hücum etti. Ecenaz Üçer’in 117 bin olan Instagram takipçi sayısı gündeme gelmesinin ardından 178 bin’e yükseldi. Ecenaz Üçer’in mavi tik alması ise

takipçilerin dikkatinden kaçmadı.