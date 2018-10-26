MAGAZİN

Enes Batur YouTube'u bırakıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

Amcasına ve yengesine video amaçlı ağır hakaretler ederek tepki çeken sosyal medya fenomeni Enes Batur Sürgüntekin, YouTube'u bırakıyor mu?

Enes Batur YouTube'u bırakıyor mu?

Amcasına kışkırtma videosunda sarf ettiği kırıcı ve oldukça ağır sözlerle tepki çeken Enis Batur'un, YouTube kariyerine son vereceği iddia edildi.

Genç YouTuber, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarından "26.10 Final" notuyla paylaşımlar yaptı. Sürgüntekin'in bu hamlesi ise 'YouTube'u bırakıyor mu' sorularını akıllara getirdi.

Enes Batur Sürgüntekin, gündem olan hakaret videosunun gündem olmasında sonra "Risk al" diye paylaşım yaptıktan sonra yaptığı final paylaşımı da kafaları karıştırdı.

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Sürgüntekin, amcası ve yengesi hakkında ettiği hakaretlerden sonra Twitter hesabından "Özür dilerim... Amcamla aramızda hiç bir sorun olmasa da, videoyu yayınlamadan önce Amcam izlemiş sorun etmemiş olsa da, söylediğim şeylerin benim için hiç bir gerçeklik değeri olmayıp sadece kızdırmak amaçlı olsa da, söylediğim şeyler yanlış, hatamı anladım özür dilerim herkesten." paylaşımını yapmıştı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Sosyal medya fenomeninin paylaşımlarından sonra YouTube hesabını kapatıyor iddiaları ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Batur'a olumlu mesajlarının yanı sıra bir çok kullanıcıdan da olumsuz yorumlar geldi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu soytarı çocukları zehirliyor aptal aptal şeyler paylaşıyor hepte 8/12 yaş arası takipcileri var çocuklar yaptığı saçmalığı gerçek sanıyor o bırakmasa bile devletin engellemesi lazım
aman çokta önemliydi bırakması töbe töbe
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