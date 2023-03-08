Enfes pırasalı börek tarifi! Çıtır çıtır pırasalı börek nasıl yapılır?

Sebzelerle hamur işlerinin birleşimi enfes bir tat oluşturuyor. Pırasa kullanılarak yapılan kol böreği hem pratik hem de leziz oluyor. Pırasalı yufka böreği çıtır çıtır lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor.

MALZEMELER İç Harcı ve Yufkası İçin:

2 sap pırasa

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı lor peyniri

2 adet yufka (hazır günlük)

Sosu için:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 tatlı kaşığı susam

TARİF Pırasaların kaba kısımlarını keserek ayırın. Önce boydan ikiye kesin ve yıkayın. Ardından yarım ay olacak şekilde ince ince kesin.

Bir tavada zeytinyağını kızdırın, pırasaları içine atın ve sotelemeye başlayın.

Pırasalar hafifçe yumuşadıktan sonra tuz ve karabiberini ekleyerek sotelemeye devam edin. İyice pişince ocaktan alın ve soğuması için dinlendirin.

Soğuduktan sonra pırasaları lor peyniriyle birlikte bir kasede harmanlayın.

Sos için yoğurt, yumurta ve sıvıyağı karıştırın.

Yufkaları serin ve yarım ay olacak biçimde kesin. Toplamda 4 adet yarım ay yufkanız olması gerekli.

Bir yufkayı tezgaha serip, üst ve yan kısımlarını katlayın ve dikdörtgen şekli elde edin. Bir fırçayla sosu yufkaya güzelce yedirin.

Yufkanın alt kısmı boyunca iç harçtan yerleştirin.

Ardından yuvarlayarak rulo şeklinde sarın. Fazla baskı uygulamayın fakat dağılmamasına da dikkat edin.

Rulo haline getirdiğiniz yufkaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yuvarlayarak dizin. Tüm yufkalar bitene dek bu aşamaları tekrar edin.

Kalan sosun içine yumurta sarısı ekleyip karıştırın ve böreğin üzerine sürün. Her tarafına güzelce yedirin.

Son olarak susam ve çörek otunu üzerine serpiştirin ve 180 derece fırında 40 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!



