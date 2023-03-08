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Enfes pırasalı börek tarifi! Çıtır çıtır pırasalı börek nasıl yapılır?

08.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böreklerin iç malzemeleri en az dışının çıtırlığı kadar önem taşıyor. Klasik peynirli, patatesli, kıymalı böreklerden sıkıldıysanız pırasalı börek tarifi tam size göre! Bu enfes böreğin lezzetini herkesin denemesi gerekiyor. Evde yufkada pırasalı börek nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Enfes pırasalı börek tarifi! Çıtır çıtır pırasalı börek nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç dilim 8
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 200kal

Sebzelerle hamur işlerinin birleşimi enfes bir tat oluşturuyor. Pırasa kullanılarak yapılan kol böreği hem pratik hem de leziz oluyor. Pırasalı yufka böreği çıtır çıtır lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor.

MALZEMELER

  • İç Harcı ve Yufkası İçin:
  • 2 sap pırasa
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı lor peyniri
  • 2 adet yufka (hazır günlük)
  • Sosu için:
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • 1 tatlı kaşığı susam

TARİF

  • Pırasaların kaba kısımlarını keserek ayırın. Önce boydan ikiye kesin ve yıkayın. Ardından yarım ay olacak şekilde ince ince kesin.
  • Bir tavada zeytinyağını kızdırın, pırasaları içine atın ve sotelemeye başlayın.
  • Pırasalar hafifçe yumuşadıktan sonra tuz ve karabiberini ekleyerek sotelemeye devam edin. İyice pişince ocaktan alın ve soğuması için dinlendirin.
  • Soğuduktan sonra pırasaları lor peyniriyle birlikte bir kasede harmanlayın.
  • Sos için yoğurt, yumurta ve sıvıyağı karıştırın.
  • Yufkaları serin ve yarım ay olacak biçimde kesin. Toplamda 4 adet yarım ay yufkanız olması gerekli.
  • Bir yufkayı tezgaha serip, üst ve yan kısımlarını katlayın ve dikdörtgen şekli elde edin. Bir fırçayla sosu yufkaya güzelce yedirin.
  • Yufkanın alt kısmı boyunca iç harçtan yerleştirin.
  • Ardından yuvarlayarak rulo şeklinde sarın. Fazla baskı uygulamayın fakat dağılmamasına da dikkat edin.
  • Rulo haline getirdiğiniz yufkaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yuvarlayarak dizin. Tüm yufkalar bitene dek bu aşamaları tekrar edin.
  • Kalan sosun içine yumurta sarısı ekleyip karıştırın ve böreğin üzerine sürün. Her tarafına güzelce yedirin.
  • Son olarak susam ve çörek otunu üzerine serpiştirin ve 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
  • Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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