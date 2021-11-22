Sofralarına farklı ve lezzetli bir yardımcı yemek arayanlara: İçi sürprizli uzi böreği tarifi

Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi ise lezzetli bir pilavla dolu olan uzi böreğinin tarifi aslında çok kolay. Bu tarifi yapmak için birkaç yufka ve sebzeli bir pilav yeterli. Siz de misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. Karşınızda tüm detayları ile enfes uzi böreği tarifi...

UZİ BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet hazır yufka

3 su bardağı sıcak su

2 su bardağı pirinç

1 avuç bezelye

1 adet havuç

1 adet tavuk göğsü

4-5 yemek kaşığı çiğ badem

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Susam

HAZIRLANIŞI