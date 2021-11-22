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Sofralarına farklı ve lezzetli bir yardımcı yemek arayanlara: İçi sürprizli uzi böreği tarifi

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börek kuşkusuz ki Türk mutfağında kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Pilav ise neredeyse her yemeğin yanında aradığımız, çoğumuzun onsuz doymadığı bir yardımcı. Peki, hiç böreği ve pilavı bir arada düşündünüz mü? İşte, Arap mutfağından bu iki lezzeti bir araya getiren bir tarif: Uzi böreği!

Sofralarına farklı ve lezzetli bir yardımcı yemek arayanlara: İçi sürprizli uzi böreği tarifi

Dışı çıtır çıtır yufkayla kaplı, içi ise lezzetli bir pilavla dolu olan uzi böreğinin tarifi aslında çok kolay. Bu tarifi yapmak için birkaç yufka ve sebzeli bir pilav yeterli. Siz de misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtmak için bu tarifi deneyebilirsiniz. Karşınızda tüm detayları ile enfes uzi böreği tarifi...

UZİ BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet hazır yufka

  • 3 su bardağı sıcak su

  • 2 su bardağı pirinç

  • 1 avuç bezelye

  • 1 adet havuç

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 4-5 yemek kaşığı çiğ badem

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • Pirinçleri güzelce yıkayın.

  • Tencereye su koyup kaynatın. Kaynayan suya tuz ilave edin ve ocaktan alın.

  • Ocaktan aldığınız tencereye pirinçleri ekleyip bekletin.

  • Tavuk göğsünü bir tencereye koyun ve su ekleyerek haşlayın.

  • Küp küp doğradığınız havuçları ve bezelyeleri de ayrı bir tencerede haşlayın.

  • Doğradığınız bademleri bir tavada zeytinyağı ile kavurun.

  • Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri süzün.

  • Pilav tenceresine sıvı yağ ekleyerek pirinçleri hafifçe kavurun. Üzerine sıcak suyunu ve tuzunu ilave ederek kapağını kapatın ve pişirmeye bırakın.

  • Haşlanan tavuğu biraz soğutun ve küp küp olacak şekilde doğrayın.

  • Haşlanan bezelye ve havuçları da süzün.

  • Pişip demlenen pilavın içerisine önce tavukları, sonra haşlanmış havuç ve bezelyeleri koyun.

  • Pilava tuz, karabiber ve kavrulan bademleri ekleyerek karıştırın.

  • Yufkalardan birini açarak üçgen şekillerde kesin.

  • Üçgen şekillerden birini orta boy kasenin içerisine yayın.

  • Uzun olan tarafını geriye doğru katlayın ve içini zeytinyağı ile yağlayın.

  • Yufkanın içerisine pilavlı harcı doldurun. Kenarda kalan yufkaları pilavın üzerini tamamen kapatacak şekilde katlayın.

  • Bir fırın tepsisi alıp yağlayın. Kaseyi ters çevirip tepsinin içerine koyun.

  • Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

  • Bohçaların üzerini hafifçe yağlayın. Sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

  • Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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