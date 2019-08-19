Engelli emekliyi 150 bin TL dolandırmışlar!

Emekli H.Ü., geçen şubat ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, kendisine yardım etme bahanesiyle ulaşan kişiler tarafından adına 1'i sahte 3 senet düzenlenerek, 150 bin TL dolandırıldığını söyledi. Hemen harekete geçen polis, 5 ay süren çalışma sonunda Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki çeteyi tespit etti. Yapılan takiplerin sonunda da operasyon için düğmeye basıldı. Çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. ŞAFAK BASKINI YAPILDI 31 Temmuz günü şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda önceden tespit edilen Adana ve İstanbul'daki 15 adrese baskın yapıldı. Baskın düzenlenen adreslerden biri olan Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villada ise polis, 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek, kafeslere koydurdu. Güvenlik kameralarıyla gözetlenen villada çete lideri Aydoğan Ş., sevgilisi Yaprak A. ile birlikte gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. ÇETE ÇÖKTÜ, MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI Çetenin mağduru olan vatandaşlar da art arda polise başvurdu. Mağdur sayısı 77'yi bulurken, imzalatılan senet sayısının 135 olduğu belirlendi. Yaklaşık 9 milyon TL dolandırıcılık yapan çete liderlerinden Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdıkları aracılığıyla kredi çıkarttığı ve senet imzalattığı, babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı, annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları, mağdurların paraları bu isimlerin hesaplarına yatırdığı belirlendi. Mustafa Yavuz M. sorgusunda emeklileri, dul ve yetimleri dolandırarak, maaşlarına el koyduklarını anlattı. Aydoğan Ş. ise suçlamaları kabul etmedi ancak yaşadığı 1,5 milyon TL değerindeki villayı nasıl aldığını açıklayamadı. 20 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. tutuklandı. Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4 kadın serbest bırakılırken, diğer 9 şüpheliye ev hapsi verildi.