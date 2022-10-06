Engelli eş anlamlısı nedir? Engelli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Engelli kelimesi dilimizde genellikle vücudunda eksik ya da kusuru olan kimseleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe kökenli olan "engel" kelimesine sıfat yapan "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Engellinin eş anlamlısı kelimelerle bir ifadeyi farklı şekillerde kurabilmek mümkündür. Engelli eş anlamlısı kelimelerle kurulan cümleler hem gerçek anlamlı hem de mecaz anlamlı olabilir.

Engelli, engeli olan, mânialı anlamına gelir. Ayrıca hastalık veya kaza sebebiyle zihinsel, ruhsal, bedensel, duyusal veya sosyal yeteneklerini kaybetmiş ve günlük yaşantısını sürdürmekte güçlük çeken kimseler de engelli olarak tanımlanır. Kelimeyle ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Birkaç gün onunla yaşamak engelli olmanın zorluklarını anlamama yardımcı oldu.

Engelli olduğundan dolayı dışlandığı için bir ruhsal bunalım içerisinde.

Engelli insanlara yardım etmek ruhumu doyuruyor.

Engellinin eş anlamlısı kelimeler

Engelli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler çoğunlukla engelli kelimesinin ikinci anlamı için kullanılır. Engelli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler halk ağzında argo olarak kullanıldığı için pek tercih edilmez. Engelli eş anlamlısı olan kelimeler:

Sakat

Özürlü

Mânialı

Engellinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Engelli kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Sakat olduğu için dalga geçilen çocuk, başarısıyla herkese haddini bildirdi.

Karşı kaldırıma geçmeye çalışan sakat adamın gözlerinde derin bir acı gizliydi.

Çocuğu özürlü doğduğu için tüm hayatını değiştirmişti, yeter ki çocuğu rahat etsindi.

Akademiye giden yol mânialı olduğu için kendi işimde çalışmaya devam ettim.



