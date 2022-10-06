Engelli eş anlamlısı nedir? Engelli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Engelli kelimesi dilimizde genellikle vücudunda eksik ya da kusuru olan kimseleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe kökenli olan "engel" kelimesine sıfat yapan "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Engellinin eş anlamlısı kelimelerle bir ifadeyi farklı şekillerde kurabilmek mümkündür. Engelli eş anlamlısı kelimelerle kurulan cümleler hem gerçek anlamlı hem de mecaz anlamlı olabilir.
Engelli, engeli olan, mânialı anlamına gelir. Ayrıca hastalık veya kaza sebebiyle zihinsel, ruhsal, bedensel, duyusal veya sosyal yeteneklerini kaybetmiş ve günlük yaşantısını sürdürmekte güçlük çeken kimseler de engelli olarak tanımlanır. Kelimeyle ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:
Engelli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler çoğunlukla engelli kelimesinin ikinci anlamı için kullanılır. Engelli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler halk ağzında argo olarak kullanıldığı için pek tercih edilmez. Engelli eş anlamlısı olan kelimeler:
Engelli kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle örnek cümleler kurmak gerekirse: