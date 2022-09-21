EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

21.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, çok eski bir dil olduğundan dolayı geçmişten bugüne genişleyerek gelmiştir. Bu uzunca tarihi boyunca hem başka dilleri beslemiş hem de onlardan beslenmesini bilmiştir. Bundan ötürü sözcük sayısı da bir hayli fazladır. Fakat özellikle eski Türkçe sözcükler dilimizde çoğunluğu oluşturur. Eski Türkçe kökenli sözcüklerden biri de karşıttır. Peki, karşıt kelimesinin eş anlamı nedir?

Karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Karşıt, eski Türkçe bir kelime olan “karşut” kelimesinden evrilmiştir. Bu sözcük de Eski Türkçede karşı gelmek anlamına gelen "karşı-" fiilinden türemiştir. "Karşı" kelimesine "-Ut" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Hem günlük konuşmalarımızda hem de yazılı eserlerde kullandığımız bu sözcüğün dilimizdeki ilk örneği 11. yüzyıl olarak bilinmektedir. Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şu şekildedir: "Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast." Karşıt ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu denli karşıt görüşlerinde olduğu ortamda barışı sağlamak oldukça zor.
  • Stilinde karşıt renkleri kullanmayı huy edinmiş bu kadın gerçek bir efsane.
  • Karşıt düşüncelere kucak açabildiğimiz gün ancak gelişebiliriz.
Giz eş anlamlısı nedir? Giz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerGiz eş anlamlısı nedir? Giz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıtın eş anlamlısı nedir?

Karşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "zıt" kelimesidir. Aynı anlama gelen bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ancak cümlede kullanım yerlerine göre anlamlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Karşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Zıt
    • Ters
    • Aksi
    • Aykırı
    • Kontrast
Evre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEvre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Karşıt kelimesinin eş anlamı olan zıt, aykırı, aksi, ters ve kontrast sözcükleri ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Zıt anlamlı sözcükleri aynı cümle içerisinde serpiştirmeyi çok seven bir yazdır o.
  • Aykırı davranışları sebebiyle dün okuldan atıldı.
  • Telefondaki fotoğrafları düzenlerken kontrast ayarına da dikkat etmelisin.
  • Ters yönden gelen kamyon yüzünden kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
  • Dediğimi yap, aksi halde bir daha seninle konuşmam.
Aksi kelimesinin eş anlamı nedir? Aksi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAksi kelimesinin eş anlamı nedir? Aksi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldıKPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
aksi aykırı aykırı ne demek eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir karşıt anlam karşıt ne demek zıt eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

ÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevapları

ÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevapları

Cehalet eş anlamlısı nedir?

Cehalet eş anlamlısı nedir?

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.