Karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Karşıt, eski Türkçe bir kelime olan “karşut” kelimesinden evrilmiştir. Bu sözcük de Eski Türkçede karşı gelmek anlamına gelen "karşı-" fiilinden türemiştir. "Karşı" kelimesine "-Ut" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Hem günlük konuşmalarımızda hem de yazılı eserlerde kullandığımız bu sözcüğün dilimizdeki ilk örneği 11. yüzyıl olarak bilinmektedir. Sözcüğün Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şu şekildedir: "Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast." Karşıt ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu denli karşıt görüşlerinde olduğu ortamda barışı sağlamak oldukça zor.

Stilinde karşıt renkleri kullanmayı huy edinmiş bu kadın gerçek bir efsane.

Karşıt düşüncelere kucak açabildiğimiz gün ancak gelişebiliriz.

Karşıtın eş anlamlısı nedir?

Karşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "zıt" kelimesidir. Aynı anlama gelen bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ancak cümlede kullanım yerlerine göre anlamlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Karşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Zıt Ters Aksi Aykırı Kontrast



Karşıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Karşıt kelimesinin eş anlamı olan zıt, aykırı, aksi, ters ve kontrast sözcükleri ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Zıt anlamlı sözcükleri aynı cümle içerisinde serpiştirmeyi çok seven bir yazdır o.

Aykırı davranışları sebebiyle dün okuldan atıldı.

Telefondaki fotoğrafları düzenlerken kontrast ayarına da dikkat etmelisin.

Ters yönden gelen kamyon yüzünden kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

Dediğimi yap, aksi halde bir daha seninle konuşmam.



