Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirle çünkü aynı veya benzer anlamı karşılarlar. Cümleleri farklı şekillerde ifade etmemizi sağlayan bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Engel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler dilimizde mevcuttur.
Somut anlamda bariyer veya basamak anlamına gelen engel kelimesi günlük hayatta mecaz anlamlarıyla da kullanılır. Türkçe olan bu kelime "yoluna çıkmak, mani olmak" anlamına gelen "en gel-" fiilinden türemiştir. Engel kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir:
Engelin eş anlamlısı olarak genellikle "güçlük" kelimesi kullanılır. Güçlük kelimesine ek olarak engel kelimesinin eş anlamı olan pek çok sözcük vardır. Bu sözcükler benzer bir anlam taşısa da kullanıldıkları bağlam ve zaman farklı olabilir. Örneğin günlük hayatta handikap kelimesi, engele göre daha sınırlı bir şekilde kullanılır.
Engelin eş anlamlısı olan kelimeler:
Engel eş anlamlısı kelimelerin bazılarıyla örnek cümleler: