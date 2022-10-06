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Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar tarihsel süreç içerisinde her zaman birbirleriyle etkileşim hâlinde olmuşlardır. Özellikle coğrafi olarak birbirine yakın olan ve ticari ilişkiler kuran toplumlar kültürel bir etkileşim yaşamışlardır. Türkçe de bünyesine farklı kökenli kelimeler katmıştır. Aynı zamanda Türkçenin eski dönemlerinden beri korunan Türkçe kökenli kelimeler de bulunur. Bu da Türkçeyi zengin kılmıştır. Engel kelimesi de Türkçe kökenlidir ve eş anlamlıları mevcuttur.

Engel eş anlamlısı nedir? Engel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcükler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirle çünkü aynı veya benzer anlamı karşılarlar. Cümleleri farklı şekillerde ifade etmemizi sağlayan bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Engel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler dilimizde mevcuttur.

Somut anlamda bariyer veya basamak anlamına gelen engel kelimesi günlük hayatta mecaz anlamlarıyla da kullanılır. Türkçe olan bu kelime "yoluna çıkmak, mani olmak" anlamına gelen "en gel-" fiilinden türemiştir. Engel kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekildedir:

  • Bana engel olmasının sebebi direnemediği kıskançlık duygusuydu.
  • Karşımıza hep engeller çıkacak ama biz her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğiz.
  • Önüne çıkan engelleri aşabilmen için dayanıklı olman şart.
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Engel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Engelin eş anlamlısı olarak genellikle "güçlük" kelimesi kullanılır. Güçlük kelimesine ek olarak engel kelimesinin eş anlamı olan pek çok sözcük vardır. Bu sözcükler benzer bir anlam taşısa da kullanıldıkları bağlam ve zaman farklı olabilir. Örneğin günlük hayatta handikap kelimesi, engele göre daha sınırlı bir şekilde kullanılır.

Engelin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Güçlük
  • Mâni
  • Handikap
  • Yük
  • Bariyer
  • Beis
  • Duvar
  • Köstek
  • Mahzur
  • Müşkül
  • Pürüz
  • Gerelti
  • Hail
  • Ket
  • Mânia
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Engelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Engel eş anlamlısı kelimelerin bazılarıyla örnek cümleler:

  • Onun, bu başarıma mâni olmasına asla izin vermeyeceğim.
  • Yeteneklerine karşın en büyük handikabı yaşamakta değer görmeyişiydi.
  • Hayatta güçlüklerle karşılaşan çocuklar yetişkin olduklarında psikolojik açıdan daha dayanıklı oluyorlar.
  • Bu işin pürüzlerinden birisi de malzemelerin ender olarak bulunmasıdır.
  • Bostan duvarının gölgesinde öğle uykusu pek güzel oluyordu.
  • Ölmeden ölmesi de hayatındaki en zor müşküldü.
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