Mynet Trend

Engelli kadınla otobüs şoförünün tartışması olay oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Antalya’da durağa tam yanaşmadığı gerekçesiyle halk otobüsüne engelli aracıyla binemediğini iddia eden yaşlı kadının şoföre ettiği sitem, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde yaşandı.

İddiaya göre, halk otobüsü park halindeki bir araçtan ötürü durağa yanaşamadı. Durakta engelli aracıyla bekleyen yaşlı bir kadın ise otobüs rampasını kullanamayınca diğer yolcuların yardımıyla otobüse bindirildi. Duruma sinirlenen yaşlı kadın, otobüs içerisinde şoföre sitem etmeye başladı. Şoförü haklı gören bazı yolcularla da münakaşaya giren yaşlı kadın, tepkisine devam edince şoför otobüsü kenara çekti.

"PSİKOLOJİMİ BOZDUN TEYZE"

Ardından koltuğundan kalkıp yaşlı kadının yanına kadar gelen şoför, “Teyzecim bak ben size saygısızlık yapmadım. Durdum sizi aldım. Arkada araba vardı diyorum" dedi. Yaşlı kadın da "Çekmeye mecbursun. Ben seni tanıdım, sen beni tanıdın mı? Araba sonradan geldi” diyerek tepkisini sürdürdü. Bunun üzerine şoförün, “Sen benim psikolojimi bozdun, sürmüyorum arabayı. İstersen geç sen kullan” sözlerine ise "Sürmezsen sürme" diye karşılık verdi. Görüntü kaydı burada biterken, olayın tatlıya bağlandığı ve şoförün yaşlı teyzenin gönlünü aldıktan sonra yoluna devam ettiği bildirildi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Yolcuların cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfada paylaşılan görüntüleri binlerce kullanıcı izlerken bazı kullanıcılar şoförü, bazıları ise yaşlı kadını haklı buldu.

(İHA)

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandıÇocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı
Kıl payı kurtuluş kameradaKıl payı kurtuluş kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otobüs şoförü Antalya sosyal medya yaşlı kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Acı itiraf! 'Pişman mısın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi?

Acı itiraf! 'Pişman mısın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi?

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Sosyal medyayı sallayan pozlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Üsküdar'da korkutan kaza! Uyuyakalan sürücü, yayayı teğet geçti

Kıl payı kurtuluş kamerada

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

Arabasında uranyum ve yılanla yakalanan adam savunmasıyla şaşkına çevirdi!

Uranyum ve yılanla yakalanan adam savunmasıyla şaşkına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.