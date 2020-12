Engelli sporculara sportif destek görüşmesi yapıldı

Kırşehir’de Bedensel Engelliler Derneği ve Özel Yaşam Spor Kulübü, engelli sporcuların önünü açacak proje çalışmaları için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan ve Özel Yaşam Spor Kulübü Kurucusu Ömer Ali Öz tarafından yapılan ziyarette Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nafiz Şahin ile istişare yaptı.

Kırşehir’de, özel gereksinimleri olan ve spora meyilli engelliler için gerçekleştirilecek projelerle pandemi sürecinde evlerinde olan engellilerin sportif faaliyetlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Yapılan istişare ziyareti hakkında bilgi veren Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan, engelli vatandaşları evlerinden çıkardıklarını onların hükümetinde desteği ile birçok alanda faal olmalarının önünü açtıklarını söyledi.

Engellilerin yaşadığını toplumda gösterme gayretlerinin sonuç verdiğini ifade eden Avkapan, "Normal halde olan kardeşlerimiz nasıl spora ihtiyaç duyuyorlarsa engelli kardeşlerimizin de o denli sportif faaliyetlerine engel durumlarına göre ihtiyaçları var. Bizler; engelli kardeşlerimizin evlerinden dışarı çıkmaları ile ilk adımı başarı ile atmıştık. Onların toplumda var olduklarını gösterdik. Şimdi ise engel durumlarını göz önüne alarak sportif faaliyetlerde de başarılı olacaklarına inanıyoruz"dedi.

Kırşehir’de, 10 yılı aşkın süredir engellilerin sorunlarına ışık tuttuklarını anlatan Avkapan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Köy köy gezerek sorunu olan her kardeşimizin engelini ortadan kaldırdık. Şuan Kırşehir’de, engelli kardeşlerimizin yaşadığı çok büyük sorunlar yok. Var olan sorunları da imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz. Biliyoruz ki, her insan bir gün engelli adayıdır. Toplumda farkındalık oluşturarak bir kesimde ikinci vatandaş muamelesi gören her engellinin birinci sınıf vatandaş olduğu bilincini ortaya koyduk. Gurbetçilerimiz ve hayır sever vatandaşlarımız aracılığı ile devletimizin sunduğu imkanlar ölçüsünde belirli periyotlarda engelli aracı dağıtımını da yapmaktayız. Engelli de olsa her yeteneğin keşfedilmesi adına Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden destek isteyerek istişare de bulunduk. Gelecek güzel günlerin hayali bizleri daima diri tutuyor."