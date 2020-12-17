YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Engelli sporculara sportif destek görüşmesi yapıldı

Engelli sporculara sportif destek görüşmesi yapıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Bedensel Engelliler Derneği ve Özel Yaşam Spor Kulübü, engelli sporcuların önünü açacak proje çalışmaları için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan ve Özel Yaşam Spor Kulübü Kurucusu Ömer Ali Öz tarafından yapılan ziyarette Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nafiz Şahin ile istişare yaptı.Kırşehir’de, özel gereksinimleri olan ve spora meyilli engelliler için gerçekleştirilecek projelerle pandemi sürecinde evlerinde olan engellilerin sportif faaliyetlerle desteklenmesi hedefleniyor.Yapılan istişare ziyareti hakkında bilgi veren Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan, engelli vatandaşları evlerinden çıkardıklarını onların hükümetinde desteği ile birçok alanda faal olmalarının önünü açtıklarını söyledi.Engellilerin yaşadığını toplumda gösterme gayretlerinin sonuç verdiğini ifade eden Avkapan, "Normal halde olan kardeşlerimiz nasıl spora ihtiyaç duyuyorlarsa engelli kardeşlerimizin de o denli sportif faaliyetlerine engel durumlarına göre ihtiyaçları var.

Engelli sporculara sportif destek görüşmesi yapıldı

Kırşehir’de Bedensel Engelliler Derneği ve Özel Yaşam Spor Kulübü, engelli sporcuların önünü açacak proje çalışmaları için Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan ve Özel Yaşam Spor Kulübü Kurucusu Ömer Ali Öz tarafından yapılan ziyarette Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Nafiz Şahin ile istişare yaptı.
Kırşehir’de, özel gereksinimleri olan ve spora meyilli engelliler için gerçekleştirilecek projelerle pandemi sürecinde evlerinde olan engellilerin sportif faaliyetlerle desteklenmesi hedefleniyor.
Yapılan istişare ziyareti hakkında bilgi veren Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan, engelli vatandaşları evlerinden çıkardıklarını onların hükümetinde desteği ile birçok alanda faal olmalarının önünü açtıklarını söyledi.
Engellilerin yaşadığını toplumda gösterme gayretlerinin sonuç verdiğini ifade eden Avkapan, "Normal halde olan kardeşlerimiz nasıl spora ihtiyaç duyuyorlarsa engelli kardeşlerimizin de o denli sportif faaliyetlerine engel durumlarına göre ihtiyaçları var. Bizler; engelli kardeşlerimizin evlerinden dışarı çıkmaları ile ilk adımı başarı ile atmıştık. Onların toplumda var olduklarını gösterdik. Şimdi ise engel durumlarını göz önüne alarak sportif faaliyetlerde de başarılı olacaklarına inanıyoruz"dedi.
Kırşehir’de, 10 yılı aşkın süredir engellilerin sorunlarına ışık tuttuklarını anlatan Avkapan, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Köy köy gezerek sorunu olan her kardeşimizin engelini ortadan kaldırdık. Şuan Kırşehir’de, engelli kardeşlerimizin yaşadığı çok büyük sorunlar yok. Var olan sorunları da imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturuyoruz. Biliyoruz ki, her insan bir gün engelli adayıdır. Toplumda farkındalık oluşturarak bir kesimde ikinci vatandaş muamelesi gören her engellinin birinci sınıf vatandaş olduğu bilincini ortaya koyduk. Gurbetçilerimiz ve hayır sever vatandaşlarımız aracılığı ile devletimizin sunduğu imkanlar ölçüsünde belirli periyotlarda engelli aracı dağıtımını da yapmaktayız. Engelli de olsa her yeteneğin keşfedilmesi adına Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden destek isteyerek istişare de bulunduk. Gelecek güzel günlerin hayali bizleri daima diri tutuyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu

Kırşehir Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:29
Yatsı
18:53

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Begüm Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.