Engelliye 'trafo' engeli!

Bafra Belediyesi'nce taşeron firma ile yürütülen yol yapım ve kaldırım çalışmaları kapsamında, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerine görme engelliler için yürüyüş yolu yapıldı. Bunun üzerine elektrik trafosu ise yolun ortasında kaldı. Görme engellilerin rahat yürüyebilmesi için yapılan, hissedilebilir yüzey yolunun tam ortasındaki elektrik panosunun kaldırılmaması tepki çekti.

İlçe sakinleri, engellilerin yürümelerine engel olan yolun ya da panonun yerinin değiştirilmesini istedi. Belediye yetkilileri ise elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle görüşüp, trafonun kaldırılmasını ya da başka alana taşınmasını talep etti.

Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan, sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, "Biz o sarı çizgiler vasıtasıyla yürüyebiliyoruz. Ayağımızla ve sopamızla sarı çizgiyi kontrol ederek, ilerliyoruz. Bizim o panoya takılmamız, ciddi yaralanmalara sebebiyet verir. Belediye ekiplerimiz, bizler için iyi hizmetlere de imza attı; fakat bu tamamen 'Yaptık, oldu' mantığıyla olmuş. İlçede 2 bin 80 tane görme engellimiz var. Trafonun kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)





