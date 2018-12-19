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Engelliye 'trafo' engeli!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 19.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Samsun'da görme engelliler için yapılan yürüyüş yolunun ortasında konumlandırılan trafo görenleri hayrete düşürüyor. Konuyla ilgili yetkililere seslenen Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan, "Bizim o panoya takılmamız, ciddi yaralanmalara sebebiyet verir. Trafonun kaldırılmasını istiyoruz" diyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

Engelliye 'trafo' engeli!

Bafra Belediyesi'nce taşeron firma ile yürütülen yol yapım ve kaldırım çalışmaları kapsamında, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerine görme engelliler için yürüyüş yolu yapıldı. Bunun üzerine elektrik trafosu ise yolun ortasında kaldı. Görme engellilerin rahat yürüyebilmesi için yapılan, hissedilebilir yüzey yolunun tam ortasındaki elektrik panosunun kaldırılmaması tepki çekti.

engelli-yolunda-trafo-engeli

İlçe sakinleri, engellilerin yürümelerine engel olan yolun ya da panonun yerinin değiştirilmesini istedi. Belediye yetkilileri ise elektrik dağıtım şirketi yetkilileriyle görüşüp, trafonun kaldırılmasını ya da başka alana taşınmasını talep etti.

engelli-yolunda-trafo-engeli

Bafra Görme Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kaplan, sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, "Biz o sarı çizgiler vasıtasıyla yürüyebiliyoruz. Ayağımızla ve sopamızla sarı çizgiyi kontrol ederek, ilerliyoruz. Bizim o panoya takılmamız, ciddi yaralanmalara sebebiyet verir. Belediye ekiplerimiz, bizler için iyi hizmetlere de imza attı; fakat bu tamamen 'Yaptık, oldu' mantığıyla olmuş. İlçede 2 bin 80 tane görme engellimiz var. Trafonun kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

engelli-yolunda-trafo-engeli

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Anahtar Kelimeler:
trafo engelli

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