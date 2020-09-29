Engelsiz bir dünya sunan Blindlook hikayesini Redbull.com’a anlattı

Görece, “BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum” diye konuştu. BlindLook gibi topluma faydalı girişimleri teknolojinin de desteği ile hayata geçirmek isteyen üniversite öğrencileri için sürdürülen Red Bull Basement programına başvurular 25 Ekim tarihine kadar redbullbasement.com adresinde.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor, onların fikirlerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyor.

Başvuruları devam eden programın daha önceki kazananları arasında yer alan BlindLook girişiminin kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, ‘Engelsiz bir hayat mümkün’ diyerek kolları sıvadı. Kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimci olan Sadriye Görece, girişimci adaylarını cesaretlendirmek adına başarı öyküsünü Redbull.com’a aktardı. Görece, “Biz; BlindLook olarak görme engellliler sosyal hayata özgürce dahil olabilsin, dijital hizmetlerden kimseye bağlı olmadan faydalanabilsin diye çalışıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak restoran menülerinde başladık. Çünkü biliyoruz ki dışarıda yemek yemek sosyalleşmede çok büyük bir adım. BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum” diye konuştu.