Mynet Trend

Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’da

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 08.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bu yıl 7. kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin İstanbul ayağı dopdolu başladı.

Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’da

Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk gününde seyircilerle buluşan ikinci film, bu yılki programın dikkat çeken bölümleri arasında yer alan “Rehber Köpekler” seçkisindeki “Yavru Seçimi” filmi oldu. Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, Rehber Köpek Eğitmeni Burcu Bora ve Türkiye’nin ilk eğitimli rehber köpeği Kara’nın katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından, Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşti.

Banu Sıvacı seyircilerle bir araya geldi!

Festivalin ilk günündeki diğer gösterim, yönetmen Banu Sıvacı’nın katılımıyla “Güvercin” filmi oldu. “Engelsiz Yarışma”da yarışan “Güvercin” gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide, yönetmen Banu Sıvacı sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Bu bir darbe filmi değildir!

Festivalin İstanbul’daki ilk gününün son gösterimi ise Mahmut Fazıl Coşkun’un yönetmenliğini üstlendiği ve “Engelsiz Yarışma” filmleri arasında yer alan “Anons” filmi oldu. Filmin gösterimine, filmin oyuncuları Tarhan Karagöz, Şencan Güleryüz ve Murat Kılıç katıldı. Oyuncuların katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından, Ezgi Yalınalp moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.

Festival yedinci yılında, 9 Ekim tarihine dek İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler her sene olduğu gibi sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları seçen festivalde gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları da işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

TÜM GÖSTERİM VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.


Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir aradaJason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada
Vikings’te yine ölüm var! İşte yeni fragmanVikings’te yine ölüm var! İşte yeni fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Filmler Festivali Rehber köpekler Nurdeniz Tunçer

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

Sınır tanımadı! Tatil cennetinde şaşırtan görüntü

Sınır tanımadı! Tatil cennetinde şaşırtan görüntü

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Ünlü yönetmen hakkında şoke eden iddia: Çayla bayıltıp tecavüz etti

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu

Donald Trump’ı canlandıracak aktör belli oldu

Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada

Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada

Vikings’in final sezonundan yeni fragman

Vikings’te yine ölüm var! İşte yeni fragman

Dünyanın en ölümcül çölünde yaşananlar ilk defa kayda alındı

Dünyanın en ölümcül çölünde yaşananlar ilk defa kayda alındı

Edward Norton, Dövüş Kulübü'nde Brad Pitt’e gerçekten yumruk atmış

Edward Norton çekimlerde Brad Pitt’e yumruk atmış!

Warner Bros. iki Matrix projesi hazırlıyor

Bir değil iki Matrix geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.