Engelsiz Filmler Festivali İstanbul’da

Festivalin İstanbul’daki ilk gününün son gösterimi ise Mahmut Fazıl Coşkun’un yönetmenliğini üstlendiği ve “Engelsiz Yarışma” filmleri arasında yer alan “Anons” filmi oldu. Filmin gösterimine, filmin oyuncuları Tarhan Karagöz, Şencan Güleryüz ve Murat Kılıç katıldı. Oyuncuların katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından, Ezgi Yalınalp moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.

Bu bir darbe filmi değildir!

Festivalin ilk günündeki diğer gösterim, yönetmen Banu Sıvacı’nın katılımıyla “Güvercin” filmi oldu. “Engelsiz Yarışma”da yarışan “Güvercin” gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide, yönetmen Banu Sıvacı sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Engelsiz Filmler Festivali’nin ilk gününde seyircilerle buluşan ikinci film, bu yılki programın dikkat çeken bölümleri arasında yer alan “Rehber Köpekler” seçkisindeki “Yavru Seçimi” filmi oldu. Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, Rehber Köpek Eğitmeni Burcu Bora ve Türkiye’nin ilk eğitimli rehber köpeği Kara’nın katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından, Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşti.

Festival yedinci yılında, 9 Ekim tarihine dek İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler her sene olduğu gibi sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları seçen festivalde gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları da işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

TÜM GÖSTERİM VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Engelsiz Filmler Festivali bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.



