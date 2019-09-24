Engelsiz yarışma filmleri belli oldu

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren filmlerin yer aldığı Engelsiz Yarışma’da; Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği ve dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan Anons filmi; Banu Sıvacı’nın, zamanını güvercinleri ile ilgilenerek geçiren genç bir adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesini konu alan Güvercin filmi, Ali Vatansever’in, gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarına odaklanan Saf filmi, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin dilsiz bir genç kızın hikayesini anlatan Sibel filmi ve Emre Yeksan’ın şehir hayatını terk ederek ormanda yaşamaya başlayan bir adamın hikayesini anlattığı Yuva filmi Engelsiz Yarışma ödülleri için yarışacak.

İlk kez görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak seyirciyle buluşacak olan filmlerin gösterimi sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Söyleşilere işaret dili çevirmenleri de eşlik edecek.

Sinemanın Değerli İsimleri Jüride