Engin Akyürek ekranlara geri dönüyor

Kara Para Aşk dizisinin ardından Ölene Kadar isimli diziyle ekranlara gelen Engin Akyürek, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ranini.tv’de yer alan habere göre; yakışıklı aktör Engin Akyürek yeni sezonda NGMedia ve O3 Medya ortak yapımı, kod adı Sefirin Kızı olan dramada boy gösterecek. Sen Anlat Karadeniz'in yazarları olan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleminden çıkacak olan dizinin Ekim- Kasım gibi Star Tv'de ekrana çıkması bekleniyor.

Önceki günlerde kulislerde, Savaşçı dizisinde rol alan Sarp Levendoğlu ve son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol’un adları Sefirin Kızı dizisi geçiyordu.



